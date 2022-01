Nouvelle signalisation aux abords du parc du Père-Marquette

L’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a annoncé que les travaux visant à sécuriser l’intersection de Rosemont et Garnier, au centre du parc du Père-Marquette, étaient maintenant terminés.

Les interventions comprenaient la réfection et l’élargissement des trottoirs, l’aménagement de saillies drainantes permettant de ralentir la circulation, d’améliorer la visibilité et de capter les eaux de pluie, le marquage de la chaussée et l’ajout de signalisation, et l’ajout de feux de circulation.

L’ajout de feux de circulation visant à assurer un passage sécuritaire d’un côté à l’autre du parc du Père-Marquette était réclamé depuis de nombreuses années. Une pétition à cet effet avait d’ailleurs vu le jour en octobre 2020. Le conseil d’arrondissement avait donné le coup d’envoi au projet en février dernier. «Rosemont est une quatre-voies qui n’offre aucune protection aux piétons qui souhaitent traverser», déplorait en février le maire de l’arrondissement, François Limoges, qui était alors le conseiller du district de Saint-Édouard.