Une balade à la Promenade Masson

Artère commerciale majeure du Vieux-Rosemont, située entre la 12e Avenue et la rue D’Iberville, la Promenade Masson compte plus de 150 commerces. Épiceries, pharmacies, librairies, coiffeurs, boulangeries, services et magasins en tout genre y font commerce, sans oublier des restaurants et bars locaux qui attirent les plus jeunes du quartier.

La Promenade fut construite dans les années 1920 et 1930, avec le développement de la population rosemontoise. Alors desservie par un tramway, la Promenade comptait des immeubles commerciaux et de bureaux ainsi que des banques, dont la Banque de Montréal.

Depuis plusieurs années, la rue bénéficie d’une vitalité commerciale exceptionnelle, qui déborde même sur certaines avenues adjacentes. La Promenade Masson reflète la mixité du quartier: les commerces plus populaires côtoient les boutiques ou pubs branchés. À l’été, les résidents profitent de la rue en extérieur. Les restaurants ouvrent leurs nombreuses terrasses et la municipalité installe des aménagements pour les promeneurs, par exemple les Quais Masson au coin de la 2e Avenue.

À partir des places les plus citées de la Promenade, Métro vous propose une liste non exhaustive d’endroits à visiter. Pour des soirées arrosées, essayez le bar La Distillerie, le pub Chez Baptiste, la microbrasserie La Succursale, ou encore l’épicerie de bières de microbrasserie Le Frigo de Bacchus. Pour un lunch, on parle du Pot Masson, qui offre des plats à prix abordables, ou des sandwichs italiens chez Bossa. Un café? Rendez-vous chez Pista ou au Lézard. Pour goûter à un croissant au beurre d’érable, les Rosemontois font la file à la boulangerie Les Co’Pains d’abord.

Pour autant, le secteur de la Promenade Masson ne se limite pas à ses commerces. Le charme du Vieux-Rosemont réside aussi dans ses rues et ruelles résidentielles. Elles sont synonymes de quiétude et de verdure. Les habitants y apprécient la vie familiale, rendue possible par les nombreuses écoles et parcs à proximité. Un sentiment de paisibilité se dégage ainsi du quartier.

Église Saint-Esprit-de-Rosemont

Édifice central et dominant de la Promenade Masson, l’église Saint-Esprit-de-Rosemont fut construite entre 1921 et 1933. Elle présente une grande valeur patrimoniale pour le quartier: la paroisse qui y était alors associée, alors appelée Sainte-Philomène, correspond aux premiers établissements dans Rosemont. Mis à part son caractère historique, l’église se remarque par son architecture: c’est le seul bâtiment religieux à Montréal de style art déco. Le site se refait présentement une beauté.

Parc du Pélican

Terrain de jeu pour les familles du quartier, le parc du Pélican jouxte la Promenade Masson. Ses collines gazonnées, ses terrains de sport, ses aires de jeu pour enfants, son parc canin, ou encore sa piscine et sa pataugeoire, en font un lieu de prédilection pour toute journée estivale ensoleillée. À ne pas manquer cet été: le théâtre pour enfants La Roulotte, gratuit, le jeudi 11 août. Une multitude d’exposants, des animations pour petits et grands, et un food truck différent chaque semaine seront à découvrir pendant tout l’été.

Tous les mercredis, de 16h à 20h, des artisans en tout genre seront également présents pour présenter leurs produits locaux dans une ambiance conviviale, avec entre autres Les Jardins de la Marmotte, Hamidou Horticulture, Beigne de la bonne humeur ou encore Miss Dress Up. «Avec la pandémie, les citoyens ont compris l’importance et la valeur des produits d’ici. Les producteurs et artisans de Montréal et du Québec occupent une place primordiale dans notre économie et notre culture. Nous organisons ce Marché afin de leur donner toute l’attention qu’ils méritent», précise Sarah de Chevigny-Cohen, l’instigatrice du projet du Marché Masson. Pour plus d’information sur la programmation, la liste des exposants et l’horaire des animations, il est possible de consulter le site Web de l’événement.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.