Survol du conseil d’arrondissement de mars à Saint-Laurent

Aperçu des dépenses et contrats accordés lors du conseil d’arrondissement de mars à Saint-Laurent.

Souterrain

L’aqueduc et les égouts ainsi que les chaussées et trottoirs d’une partie des rues Tait et de l’Église seront mis à neufs. L’appel d’offres de l’arrondissement à cet effet implique également la construction d’une conduite pluviale sur la rue de l’Église, entre les rues Tait et Saint-Aubin, sur 50 mètres. Les travaux devraient débuter dès l’automne 2020 jusqu’au printemps 2021.

Sécurité

Le contrat Garda pour assurer le service de sécurité urbaine a été renouvelé encore cette année, pour une valeur de 905 000$. Alors que les patrouilleurs sont actifs 400 heures par semaine, environ 8 500 interventions sont faites chaque année.

Travaux

Pour la fourniture d’asphalte enrobée de bitume, l’administration locale a autorisé une dépense de 250 000$ en marge d’une entente avec l’entreprise Bau-Val CMM. Ce produit est utilisé lors de la réparation de bris d’aqueduc ou le remplacement de puisards, par exemple.

Communication

Une dépense de 100 000$ avec Rogers permettra l’utilisation de cellulaires et de GPS pour l’année 2020. Cela s’inscrit dans une entente d’une durée de quatre ans signée par le Conseil d’agglomération en 2016.

Tempête

Alors que la période hivernale tire à sa fin, Saint-Laurent a autorisé une nouvelle dépense de 1,25 M$ pour la machinerie et la main d’œuvre de six entrepreneurs. L’administration DeSousa ne détient pas les «ressources humaines et matérielles nécessaires en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble de son territoire», lit-on dans le sommaire décisionnel, ce qui le force à se tourner vers des entreprises privées pour le déblaiement et le déneigement.