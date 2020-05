Retrouvons notre nature

Depuis maintenant quelques semaines, nous avons mis nos vies «normales» sur pause, le temps de gérer la crise sanitaire causée par la COVID-19. Une épreuve difficile, tragique. Confiné-es chez nous, nos habitudes et nos besoins ont complètement changé en l’espace de quelques semaines.

Nous vivons des incertitudes, des angoisses, des deuils. Nous nous remettons en question et nous nous interrogeons sur «l’après» COVID.

Notre système économique est basé sur la surexploitation des ressources humaines et naturelles, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. Nous bouleversons l’équilibre de la Nature en lui soutirant ses trésors plus rapidement qu’ils ne se régénèrent. Pourtant, nous avons besoin d’elle pour nous nourrir, nous abriter, nous transporter, nous soigner.

Pendant que nous sommes confiné-es, la Nature revit, reprend la place que nous lui avons volée. La pollution a fléchi avec le ralentissement des usines, la diminution du transport terrestre et du trafic aérien. Nous cuisinons plus à la maison en faisant preuve d’ingéniosité pour revaloriser nos restes.

Nous sommes maintenant sensibles à l’achat local et à l’autonomie alimentaire. Nous réapprenons à réparer et nous redécouvrons les richesses naturelles qui sont dans notre région. La pandémie nous convoque à une rencontre avec nous-mêmes et à une révision de notre mode de vie.

Pour une rare fois, nous mettons notre confiance entre les mains de la science, nous suivons les directives de nos gouvernements et nous acceptons les mesures ambitieuses, drastiques, difficiles, parce que nous sommes confiants que ces décisions sont prises pour notre sécurité.

Or, une autre crise se déroule, sous nos yeux, lentement, mais sûrement : la crise climatique, accompagnée du déclin de la biodiversité. Celles-là, nous en sommes avertis. Les conséquences sont même déjà visibles et ressenties.

Aujourd’hui nous prenons soin de nos aîné-es. Demain, au sortir de la crise, pensons au futur de nos enfants et de nos jeunes. La crise actuelle nous offre une opportunité unique, celle de relancer notre société et notre économie sur des bases sociales, éthiques, environnementales, solidaires. Saisissons-là!

Faisons preuve d’ambition et de résilience : faisons en sorte que les décisions prises aujourd’hui soient tournées vers un avenir plus vert pour nos enfants.

Avec l’amour pour combustible, nous joignons nos voix aux cris lancés par la communauté scientifique pour que l’on réponde collectivement à l’urgence climatique.

Santé, courage et résilience.

Ariane Lamarre, mère au front pour Esteban, Maïté et Flora

Marylène Ferland, mère au front pour Annabelle et Naomi