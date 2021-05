Se faire vacciner au travail

L’entreprise CAE installée à Saint-Laurent s’est engagée à vacciner 15 000 à 25 000 personnes d’ici août. Elle recevra au départ ses employés et leurs familles ainsi que des travailleurs des entreprises partenaires. L’opération a commencé ce lundi.

Le début de la vaccination chez CAE semble se dérouler parfaitement. «Depuis l’ouverture, [le 26 mai] tout s’est très bien passé», assure Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, affaires publiques, communications mondiales et responsabilité sociale d’entreprise, dans un échange de courriels.

Le centre de vaccination, le premier à être installé dans une entreprise, s’est fait aux frais de CAE et de ses partenaires. Aménagé sur près de 800 m2, l’équivalent de deux terrains de tennis, il est situé dans les locaux du siège social au 8585, chemin de la Côte-de-Liesse.

Il a reçu un premier lot de 250 doses d’AstraZeneca fourni par le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal. Le centre a une capacité de vaccination de 1000 personnes par jour. CAE devrait recevoir 2000 doses de Pfizer cette semaine.

Mis sur pied plusieurs jours avant le début de l’opération, le fonctionnement n’a pas nécessité d’ajustement.

«Avant d’ouvrir, le CIUSSS avait validé que nous respections bien tous les protocoles de la Santé publique pour un centre de vaccination», explique-t-elle.

Pas d’exception

Le centre ne déroge pas non plus aux règles établies pour les tranches d’âge à inoculer.

«Nous respectons l’ordre de priorité de la Santé publique donc cette semaine, nous avons vacciné des employés de CAE et leur famille, de même que des employés et familles des entreprises partenaires», relève Mme Gagnon.

Ce sont des gens de ABB, CGI, Safran, Solotech et L’Oréal âgés de 45 ans et plus.

«Aujourd’hui [le 30 avril], la vaccination ouvre pour les 50 ans et plus. Et dès lundi pour les 45 ans et plus. Nous avons donc ouvert des nouvelles plages de rendez-vous pour ces groupes d’âge», souligne la responsable des communications.

Elle confirme au passage que le centre recevra des gens qui travaillent dans Saint-Laurent et qui ne sont pas forcément en lien avec CAE.

«D’ici quelques semaines, nous allons de manière proactive contacter d’autres entreprises environnantes et groupes communautaires afin de les inviter à se faire vacciner au centre de vaccination», annonce Mme Gagnon.

Des contacts ont déjà été établis notamment avec le milieu communautaire.

«Par la suite, nous pensons que notre centre de vaccination sera éventuellement visible dans Clic Santé comme site de vaccination pour toute personne résidant à proximité», croit Mme Gagnon.

D’autres entreprises désignées comme pôle de vaccination ont envoyé des représentants visiter le centre de CAE pour s’initier à l’organisation et au système de fonctionnement.

Huit

À Montréal, huit entreprises ont annoncé qu’elles mettaient en place leurs centres de vaccination. On compte parmi elles de grands pôles d’emploi comme celui de l’Aéroport de Montréal qui regroupe, ADM, Bombardier et Air Canada, des entreprises pharmaceutiques, Merck Canada et Novartis Canada. Il y a aussi la Société des alcools du Québec (SAQ), Banque Nationale, Bell, Couche-Tard, le Groupe CH et les épiceries Métro.