Futur viaduc ferroviaire: fermeture d’une section du boulevard O’brien

Le tronçon du boulevard O’Brien entre la rue Dudemaine et le boulevard Henri-Bourassa Ouest sera fermé à compter de ce soir, mercredi 3 novembre, jusqu’au mardi prochain à 17 h. Des travaux serviront à installer des poutres pour le Réseau express métropolitain (REM), afin de surélever la voie ferroviaire.

Pour les déplacements en voiture, il sera possible de contourner l’obstruction du boulevard O’Brien en passant par les boulevards de l’Acadie et Henri-Bourassa Ouest, ainsi que les rues Grenet et Dudemaine.

Une navette traversera cette dernière pour transporter les piétons de part et d’autre du chantier. Les commerces et résidences maintiendront leur accès par le boulevard O’Bren durant les opérations.

Une autre conversion d’un passage à niveau en viaduc est prévue sur le boulevard Toupin, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les transformations ont pour objectif de permettre aux voitures du REM de circuler sans interruption à travers les secteurs.