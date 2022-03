Accumulation d’eau sur le boulevard Décarie

Une fuite d’une canalisation sur le côté sud du boulevard Décarie cause une accumulation d’eau entre les rues Saint-Louis et Dion. La circulation est possible, mais au ralenti sur cette artère.

Les employés de la voirie avaient placé une pompe afin d’empêcher l’accumulation d’eau à cet endroit qui pose problème depuis plus d’une semaine. Depuis vendredi matin, celle-ci n’est plus suffisante.

On ne sait toujours pas ce qui cause cette fuite d’eau dans la canalisation. Un dossier est ouvert du côté des Travaux publics qui s’affairent à remédier au problème.