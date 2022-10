À sa première saison dans la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ), le CS Saint-Laurent termine deuxième, à quatre points de la première place. La formation se qualifie ainsi pour la Coupe PLSQ, qui opposera les quatre meilleures équipes de la ligue.

Seul le FC Laval, qui n’a perdu qu’une seule fois cette saison, a été en mesure de devancer l’équipe laurentienne, qui aura fait partie de la course à la première position pendant toute la saison.

Malgré cet accomplissement, les émotions sont mitigées pour le directeur général de l’équipe du CS Saint-Laurent, Mateo Cabanettes, qui demeure, en cette fin de saison, somme toute satisfait de cette première expérience en PLSQ.

«On cache un peu notre joie parce qu’on était si près du titre, mais on est vraiment content de notre saison dans l’ensemble, explique-t-il. Avant la saison, on visait le top 4 et, pour ça, on peut dire mission accomplie.»

Selon lui, la cohésion des joueurs ainsi que le style de jeu offensif de l’équipe ont permis à cette dernière d’être très compétitive.

«Notre vestiaire, il est vivant et c’est probablement la chose dont on est le plus fier cette saison, estime le directeur général. On avait une vision pour avoir un style de jeu offensif et beau à regarder. On a été mesure de le mettre en place et on en est très content.»

Départs imminents

Avec les récents succès de l’équipe, plusieurs joueurs se sont démarqués et pourraient intéresser des équipes professionnelles lors de l’entre-saison. Les deux meilleurs buteurs de la ligue cette saison, soit Loïc Kwemi et Yann Regis Toualy, sont issus du CS Saint-Laurent.

«Sur notre 11 partant, je pense qu’il y a six joueurs qui sont dans le viseur de clubs canadiens ou américains, avance-t-il. Il y a quatre joueurs qui ont signé pour des agences aussi, ce qui n’est pas négligeable, parce que ces agences ne signent pas n’importe qui.»

M. Cabanettes travaille déjà au recrutement de joueurs qui pourraient renforcer son effectif et potentiellement remplacer ceux qui décideront de quitter l’équipe.

«On a fait certains premiers contacts avec des joueurs, indique-t-il. On pense qu’on est une bonne option pour tout joueur qui aspire à passer chez les pros. Mais c’est vraiment en janvier qu’on aura une meilleure idée de ce à quoi notre équipe ressemblera l’an prochain.»

D’ici là, le premier match du CS Saint-Laurent dans le cadre de la coupe PLSQ aura lieu le 15 ou le 16 octobre contre l’AS Blainville.