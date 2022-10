Des entreprises affectées par le réaménagement du boulevard Henri-Bourassa

Des entreprises s’opposent au retrait d’une intersection dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Henri-Bourassa. La Ville invoque des raisons de sécurité, en lien avec l’ajout d’une piste cyclable sur cette artère, pour justifier sa décision.

Le réaménagement du boulevard Henri-Bourassa prévoit le retrait d’une intersection entre le boulevard Thimens et la rue Brabant-Marineau. Des feux de circulation s’y trouvent présentement, permettant l’accès aux entreprises Groupe Northstone, Quincaillerie Richelieu ainsi que Les Joints Étanches R. B.

Dans une lettre envoyée à la Quincaillerie Richelieu, la direction des projets d’aménagement urbain de l’Arrondissement de Saint-Laurent indique qu’en plus du retrait des feux, «le mail central sera prolongé et, pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation, le virage à gauche vers et depuis [son] entrée sera interdit».

En plus de longs détours pour les visiteurs, les clients et les 300 employés de son entreprise, le directeur général de divisions de Quincaillerie Richelieu, Éric Daignault, déplore les difficultés que le changement de configuration engendrerait pour les poids lourds.

«Ça causerait une augmentation de la circulation sur les petites rues des alentours, explique-t-il. On n’est pas contre les vélos, mais la réalité sur Thimens, c’est que ce sont surtout des camions qui passent ici. C’est déjà assez compliqué à Montréal pour eux, alors d’aller rajouter des détours, ça ne sera pas évident.»

Pour l’entreprise Les Joints Étanches R. B., l’ajout d’un terre-plein au centre du boulevard empêcherait les camions d’accéder à son terrain. Elle en accueille entre dix et quinze par jour.

«Quand les camions reculent pour sortir de chez nous, il faut qu’ils s’avancent presque jusque dans l’entrée de Quincaillerie Richelieu, qui est de l’autre côté de la rue, explique Mélissa LeBlanc. Je ne sais pas comment on va faire si on nous enlève cet espace avec un terre-plein.»

Réponse de la Ville

Dans un courriel envoyé à Métro, la ville-centre indique être «sensible aux préoccupations soulevées par certaines entreprises» et que «cette nouvelle portion du boulevard Henri-Bourassa fera en sorte d’améliorer la sécurité de tous les usagers».

La Ville assure également que des discussions auront lieu avec les entreprises affectées pour trouver des solutions. Une rencontre d’information devait se tenir en août à ce sujet, mais elle a été annulée.

Les travaux pour ce secteur du boulevard Henri-Bourassa doivent s’amorcer en 2023. Ceux du tronçon à l’est du boulevard Thimens débuteront quant à eux d’ici la fin de l’année.