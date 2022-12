5 nouvelles qui ont retenu l’attention à Saint-Laurent en 2022

À l’approche de la fin d’année, voici cinq des nouvelles qui ont marqué l’actualité de l’arrondissement de Saint-Laurent en 2022.

1- Projet de prolongement de la ligne orange vers Bois-Franc

Les trois projets structurant proposés par le gouvernement. Photo: Capture d’écran, Olivier Boivin

Le 27 mai, le ministre des Transports François Bonnardel a présenté un projet de transport reliant Montréal à Laval via le segment Ouest de la ligne orange, passant par Bois-Franc dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Cela aurait, selon le maire d’arrondissement, un impact positif sur les habitants et les travailleurs de l’arrondissement.

2- Arrivée du plus gros supermarché T&T du Canada

Les employés du nouveau supermarché T&T préparant l’ouverture du magasin. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Plus d’une centaine de personnes sont venues faire la queue devant le tout premier supermarché T&T au Québec et le plus grand au Canada, le 15 décembre, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. L’établissement de 6500 pieds carrés propose une quantité impressionnante de produits venus d’Asie.

3- Suspect abattu pour une série de meurtres

Lieu où le suspect avait été abattu. Photo: Archives, Olivier Boivin, Métro

Le 4 août, un homme recherché pour trois meurtres commis à Montréal a été abattu par les forces de l’ordre dans un motel de l’arrondissement de Saint-Laurent. Les habitants du quartier se disaient alors habitués par les interventions policières.

4- Un salon de coiffure vieux de 72 ans ferme ses portes

Nunzia Ferrara, propriétaire du salon Helena. Photo: Archives, Olivier Boivin, Métro

Situé dans les galeries Norgate, près de la station de métro Côte-Vertu, le salon Helena a fermé ses portes le 31 mars après 72 ans d’existence. La propriétaire ne souhaitait pas s’engager à long terme dans un nouveau bail. Le salon avait ouvert ses portes en 1950.

5- Le CS Saint-Laurent se joint aux ligues de troisième division

Plusieurs clubs de troisième division étaient concernés. Photo: Gracieuseté

Trois clubs de soccer à Montréal, dont le le CS Saint-Laurent, se sont joints en avril aux ligues de troisième division de l’Ontario et de la Colombie-Britannique pour former la Ligue 1 du Canada. Le CS Saint-Laurent a tout de même gardé son indépendance sur le plan sportif. Une démarche vue d’un bon œil par le directeur technique du club, Rocco Placentino.

Avec la collaboration d’Olivier Boivin.