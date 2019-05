La saison du cône orange s’amorce à Saint-Léonard

Alors que la saison estivale approche et que la température s’adoucit, l’arrondissement de Saint-Léonard s’apprête à refaire nombre de ses infrastructures routières. Les automobilistes de Saint-Léonard peuvent se préparer à revoir les fameux cônes orange emblématiques de la Ville.

Artère majeure, le boulevard Lacordaire est le chantier le plus important à Saint-Léonard. Il s’agit de la suite des travaux amorcés en septembre dernier, et qui devrait se terminer d’ici le début de l’automne. Jusqu’à la semaine dernière, ses voies en direction sud étaient complètement fermées, forçant les automobilistes souhaitant traverser le boulevard Métropolitain à effectuer un détour vers Langelier ou Viau. Depuis, toutefois, la situation s’est améliorée. « On a eu des discussions avec l’entrepreneur et la Ville Centre [responsable du chantier] pour faire en sorte que Lacordaire soit ouverte dans les deux sens », révèle le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

Depuis, le côté est du boulevard Lacordaire a été réaménagé afin de laisser une voie de circulation dans chaque direction. « On est bien heureux de ce changement, dévoile M. Bissonnet. Pour nos citoyens, ça faisait des détours et des détours à n’en plus finir, et ça bloquait aussi nos rues résidentielles. »

Les travaux sur les trois voies du côté ouest de la rue s’échelonneront sur trois mois. Par la suite, l’entrepreneur devra rajouter une couche d’asphalte du côté est, alors qu’il n’avait pu finaliser ses travaux l’automne dernier avant l’arrivée de la neige.

Des rues résidentielles en chantier

En outre, de nombreuses petites rues résidentielles seront également refaites, complètement ou partiellement, au cours de l’été, à partir de la fin du mois de mai pour une période de trois mois.

Deux contrats, d’une valeur totale de 10,9M$ ont été accordé à l’entreprise Roxboro Excavation Inc. Pour la refonte de 32 rues des districts est et ouest de l’arrondissement. « Chaque année, on refait beaucoup de nos rues. Notre réseau routier, à Saint-Léonard, est exceptionnel, et nous en sommes fiers », souligne M. Bissonnet.

Les travaux, pour 16 de ces rues, s’inscrivent dans le cadre du Programme de réfection routière (PRR) 2019 de l’arrondissement de Saint-Léonard. Ils comprennent la réfection de la chaussée, des trottoirs et des lampadaires.

Les rues restantes seront prises en charge avec le Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR), qui n’inclut que la réfection du pavage et de certaines sections de trottoirs.

L’arrondissement avait auparavant estimé le coût total des travaux à 8,6M$. Dans le sommaire décisionnel, la hausse est attribuée à 4 facteurs, dont les travaux du SRB sur le boulevard Pie-IX qui rendent l’accès plus difficile pour le camionnage en provenance de Laval, où se trouve les carrières et usines de béton bitumineux desservant habituellement l’arrondissement.