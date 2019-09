Une nouvelle saison d’humour à Saint-Léonard

Fort de leurs succès passés, dès vendredi, les soirées mensuelles d’humour du Comedy Lounge reprendront au Centre Leonardo Da Vinci. Un événement comblant un vide à Saint-Léonard.

Pour l’occasion, la soirée mettra en vedette Gino Durante, qui effectuera un retour. « La demande avait été forte l’an passé, alors on lui a demandé de revenir, explique Gianni Fiasche, l’organisateur et animateur de l’événement. Il a eu une grosse année et a fait un spectacle à Juste pour rire devant 20 000 personnes. Je crois que c’est la dernière fois qu’on peut le voir dans un “setting” intime. »

Cette année encore, l’événement sera composé d’un programme double afin de faire face à la demande. Trois autres humoristes seront également présents pour cette première édition de la nouvelle saison. « En octobre, ça fera un an qu’on fait ce projet, et tous nos spectacles étaient complets, s’enthousiasme M. Fiasche. C’est vraiment cool, et le public en veut plus. »

Pour lui, les soirées permettent de combler un vide au sein de l’offre culturelle existante à Saint-Léonard, expliquant l’engouement pour l’événement. Malgré le succès, il note néanmoins certains éléments qui peuvent être améliorés. « Au printemps 2019, les spectacles étaient trop longs. Les gens étaient assis trop longtemps et devenaient agités, donnent-ils en exemple. On demande aussi au public ce qu’on peut faire de mieux. Il y a beaucoup de malaise dans la société, mais pour une soirée, on veut faire rire les gens. »

Comedy Lounge

Centre Leonardo Da Vinci

13 septembre 19h / 21h30