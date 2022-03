Arianne Justafort: conseillère en développement communautaire au PDQ 42

Les bonnes capacités mobilisatrices et de communication d’Arianne Justafort lui permettent de faire le pont entre les policiers du PDQ 42 et les partenaires de l’arrondissement.

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, Métro Saint-Léonard souligne l’implication d’Arianne Justafort, conseillère en développement communautaire au poste de quartier (PDQ) 42 du SPVM.

Arrivée dans le courant de l’année 2020, Mme Justafort occupe un nouveau poste au sein du PDQ 42. Celui-ci a été créé dans le but d’optimiser les relations entre le travail effectué par les policiers et les citoyens.

Il permet également de jouer un rôle de concertation auprès des partenaires, tant avec la Ville de Montréal qu’avec d’autres organismes publics, privés ou communautaires sur des problématiques et enjeux liés à la sécurité urbaine.

Je soulève les réalités des différentes communautés, organismes et des citoyens qui composent l’arrondissement pour que l’approche communautaire du PDQ 42 soit la plus efficace possible. Arianne Justafort, conseillère en développement communautaire au poste de quartier 42 du SPVM

Toujours à l’écoute, la souriante Arianne travaille donc régulièrement sur le terrain et en concertation avec les organismes de l’arrondissement. Elle est aussi appelée à jouer un rôle de conseil auprès du commandant, ainsi qu’à travailler en équipe et en complémentarité avec les policiers sociocommunautaires.

Parallèlement, elle effectue aussi de la recherche et analyse ce qu’il se passe sur le territoire pour mieux répondre aux besoins des citoyens.

«Mon objectif à long terme est de favoriser la sécurité urbaine du quartier en réalisant des actions de proximité, toujours dans une dynamique plus large de collaboration avec les différents acteurs de l’arrondissement.»

Parcours

Diplômée d’un baccalauréat en relations industrielles, Arianne Justafort commence à travailler pour la Ville de Montréal en 2013.

Débutant sa carrière au sein du Service de développement économique, elle pilote à titre de commissaire le projet Emploi Nexus.

Ce projet visait à sensibiliser les entreprises innovantes dans le domaine des technologies, de l’environnement et de l’aéronautique à l’intégration des travailleurs immigrants.

Arianne intègre ensuite le Service de développement et d’inclusion sociale (SDIS) comme conseillère en planification.

«Je me suis ainsi familiarisée avec le réseau communautaire et les tables de concertation locales des arrondissements d’Anjou et de Saint-Léonard.»

Arianne se joint à l’équipe du PDQ 42 du SPVM en octobre 2020, et a contribué à réaliser depuis son arrivée de multiples opérations de proximité avec les citoyens, comme les kiosques «Rues aux citoyens» ou des tournées de porte-à-porte dans le secteur.