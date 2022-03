Affûter ses patins pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine

Le magasin léonardois Ici Sport mettra en place une initiative pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine ce samedi 12 mars.

L’équipementier de la rue Jean-Talon Est versera l’ensemble des profits de cette journée provenant de son service d’aiguisage de patins à la Croix Rouge.

«On se demandait comment faire pour aider à l’échelle locale les gens là-bas qui vivent une situation terrible en ce moment, et l’idée de récolter des fonds via ce service nous est venue. Le but est aussi de sensibiliser le monde par rapport à ce qu’il se passe là-bas», partage le propriétaire du magasin, Paul Micheletti.

Le président de la SDC Jean-Talon indique par ailleurs qu’une boîte de dons sera installée en plus de cette opération dès ce samedi, et qu’Ici Sport doublera les fonds recueillis pour les remettre à la Croix-Rouge.

Chaque fin de semaine, ce sont environ 200 paires de patins qui sont affûtées dans les locaux du magasin. Devant le nombre élevé de patins prévu pour le 12 mars, M. Micheletti affirme que les paires excédentaires aiguisées les jours suivants seront aussi comptabilisées pour l’opération.

Les personnes désirant profiter de ce service tout en soutenant une bonne cause pourront se présenter à l’enseigne située au 5746, rue Jean-Talon Est, entre 10h et 17h.