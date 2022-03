Ligne bleue: des élus de Saint-Léonard réagissent à l’annonce du prolongement

La plupart des élus de Saint-Léonard ont réagi positivement à la confirmation du prolongement de la ligne bleue faite par le ministère des Transports le 18 mars.

C’est le cas du maire d’arrondissement Michel Bissonnet, qui était présent lors de l’annonce, aux côtés de la ministre des Transports Chantal Rouleau et de la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Celui-ci a profité de l’occasion pour revenir sur l’importance d’améliorer l’offre de transports pour les citoyens de Saint-Léonard et de l’est de Montréal.

«Les effets positifs de cet investissement majeur en transport en commun sont considérables pour nos résidents et pour le dynamisme commercial de ces secteurs.»

Selon lui, l’arrivée de la ligne bleue favorisera à long terme le développement économique de l’est en attirant des entreprises dans des secteurs d’avenir, comme celui de la rue Jean-Talon Est, à Saint-Léonard.

«Cela donnera un second souffle à cette rue, avec de nouveaux commerces et de nouvelles places d’affaires, déclare-t-il. Nous avons d’ailleurs déjà planifié ce développement à venir, en adoptant récemment notre Programme particulier d’urbanisme (PPU).»

Le maire réélu en novembre dernier a réaffirmé l’intention de l’arrondissement de maximiser le potentiel des retombées générées et de collaborer activement à l’implantation du métro, tel que prévu dans le plan stratégique 2030 de Saint-Léonard.

Un choix pour le futur

Les cinq nouvelles stations de la ligne bleue, qui devraient être livrées d’ici 2029, viendront ainsi s’ajouter à d’autres services pour optimiser les déplacements des citoyens.

«La planification du prolongement du métro, tout comme la ligne de SRB Pie IX et le futur REM de l’Est, sont autant de jalons qui vont structurer la mobilité active et collective de façon plus efficace, plus verte et plus durable», affirme Michel Bissonnet.

La députée fédérale Patricia Lattanzio s’est elle aussi réjouie de l’avancée du projet, qui générera des impacts positifs pour les citoyens ainsi que pour l’environnement.

«En ayant un réseau de transport en commun plus étendu, la dépendance sur les automobiles sera sans doute réduite. Les émissions de gaz à effet de serre seront ainsi diminuées et cela contribuera à contrer les effets des changements climatiques», croit l’élue de Saint-Léonard–Saint-Michel.

Le transport collectif est une priorité incontournable pour notre gouvernement. Cet investissement de 1,3 G$ d’Ottawa vient confirmer l’importance de ce projet. Patricia Lattanzio, députée fédérale de Saint-Léonard-Saint-Michel

«Une annonce électoraliste», selon l’opposition provinciale

De son côté, la députée provinciale Filomena Rotiroti a préféré dénoncer le caractère électoraliste de cette «annonce recyclée», alors que les élections provinciales pointent à l’horizon.

«On est présentement à six mois d’une élection, on a le REM de l’Est qui est un fiasco total. Il fallait donc que la CAQ recycle cette annonce faite par le gouvernement libéral en 2018.»

La seule chose que la CAQ a réussi à faire à date, c’est de retarder le projet de quatre ans. Filomena Rotiroti, députée provinciale de Jeanne-Mance-Viger.

Si l’élue du Parti libéral du Québec s’est dite heureuse pour les citoyens que le projet aille enfin de l’avant, elle pointe toutefois du doigt le retard accumulé dans le dossier.

«Lorsque le gouvernement libéral avait annoncé en 2018 le projet de prolonger la ligne bleue, tout était budgété et l’argent était au rendez-vous. Depuis que la CAQ est au pouvoir, le dossier a fait plus que tarder.»