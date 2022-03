Patinage: la relève est assurée pour les Suprêmes de Saint-Léonard

Alors que les équipes senior et junior des Suprêmes de Saint-Léonard ont récemment remporté le championnat canadien de patinage synchronisé, les préjuvéniles ont elles aussi réalisé une performance de haute volée aux championnats régionaux.

Les 14 jeunes athlètes sont arrivées troisièmes lors de cette fin de semaine de compétition qui marquait l’ultime épreuve de la saison à la Place Bell, du 18 au 20 mars.

Il s’agissait également d’un retour devant le public pour cette catégorie qui regroupe les patineuses de 6 à 11 ans, la programmation habituelle ayant été interrompue pendant la pandémie.

«On a bien préparé l’événement en réalisant quelques pratiques pour reproduire les conditions avant ces championnats, comme ça faisait presque deux ans que les filles n’avaient pas performé au niveau compétitif», explique Olivia Sena, coentraîneuse des Suprêmes préjuveniles.

C’était un super défi pour nos cocottes, on est vraiment fières de leur performance. Laurie Desilets, coentraîneuse de l ‘équipe préjuveniles des Suprêmes de Saint-Léonard.

Au cours de sa seconde épreuve de la compétition, l’équipe a réalisé son plus haut score jamais enregistré dans cette catégorie.

«Ça démontre à quel point la performance a été un succès et à quel point elles ont travaillé fort pour s’améliorer cette saison», souligne Laurie Desilets, également coentraîneuse de l’équipe.

Une prouesse qui vient récompenser le travail accompli par les jeunes filles, qui ont laissé éclater leur joie à l’annonce du score final.

«Bien qu’elles soient jeunes, elles ont de grandes émotions lorsqu’elles patinent et reçoivent des résultats. Certaines ont crié, sauté, et d’autres ont même pleuré de joie. C’était un mélange de tout, on était vraiment fières d’elles et de leur performance.»

Rêver plus grand

Les Suprêmes préjuveniles ont pu présenter leurs programmes de deux minutes et demie sous les encouragements de leurs «grandes sœurs», qui étaient elles aussi de la partie dans leur catégorie respective. Un soutien important, selon Olivia Sena, qui traduit un fort sentiment d’appartenance à la culture du club.

«Les Suprêmes juvéniles et novices étaient là pour les soutenir. Je pense que c’était important pour les plus jeunes de se sentir encouragées par leurs grandes sœurs, car elles les admirent beaucoup. Il y a une grande solidarité entre elles.»

Si l’amusement est de mise chez les préjuvéniles, Mme Desilets explique que la préparation pour les catégories suivantes commence dès cet âge.

«L’amusement est très important, mais on les prépare déjà en leur inculquant des valeurs du club et un fonctionnement qui est présent dans toutes les catégories. On leur apprend de petites choses qui pourront leur servir tout au long de leur carrière, comme la ponctualité et la rigueur dans l’entraînement.»

Oui, elles sont jeunes et c’est aussi pour s’amuser, mais étant donné qu’on est un club compétitif, c’est sûr qu’on s’enligne vers ça. La compétition, la responsabilité envers l’entraînement et toutes les belles valeurs qui s’en suivent. Olivia Sena, coentraîneuse de l ‘équipe préjuveniles des Suprêmes de Saint-Léonard.

Après avoir réalisé une aussi belle performance, les Suprêmes préjuvéniles auront désormais à cœur de continuer sur leur lancée, et seront de retour à l’entraînement dès la mi-avril pour la prochaine saison.