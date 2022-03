L’Association de soccer de Saint-Léonard entre dans une nouvelle ère

Après une période de ralentissement de ses activités en raison de la pandémie, l’Association Soccer Saint-Léonard (ASSL) se réorganise. Un nouveau visage bien connu dans le milieu ainsi que deux nouveaux postes font leur arrivée au sein de la structure du club. Un remaniement qui traduit la volonté de ce dernier de mettre encore plus l’emphase sur son projet de développement.

Revenant sur la période pandémique difficile qui aura duré près de deux ans, le président du conseil d’administration de l’ASSL, Frank Concciatore, se dit confiant par rapport à l’avenir du club.

«La pandémie a fait mal aux clubs sportifs, mais nous avons su maintenir nos services durant cette période difficile, tout en respectant les normes sanitaires, soutient-il. Nous en avons aussi profité pour nous réinventer et nous doter d’une structure plus adaptée, afin de mieux faire face à l’avenir.»

Un nouveau directeur technique de choix

Pour atteindre cet objectif, l’ASSL souligne l’arrivée de Mohand Ait, qui chapeautera le secteur considéré comme le plus important: la direction technique.

Un excellent ajout à l’équipe, selon le directeur technique sortant Rooldy Théodore.

«Il apportera un nouveau souffle à notre organisation, de par ses compétences et son expérience, ainsi que par ses qualités d’écoute et de communicateur. Nous sommes très heureux de l’accueillir parmi nous.»

Enseignant depuis 2006 en éducation physique à la Commission scolaire English Montreal, M. Ait est titulaire d’un diplôme universitaire supérieur en sciences et technologies du sport ainsi que d’une licence A de la Confédération africaine de football.

Mohand Ait possède également de nombreuses années d’expérience à titre d’entraîneur d’équipes élites U15 et U18. (Crédit photo: ASSL)

S’il vient récemment d’obtenir sa licence A de Soccer Canada, le nouveau directeur de l’ASSL dirigeait déjà depuis 2007 des cours d’entraîneurs pour la Fédération de soccer du Québec.

Un bagage d’entraîneur qui s’additionne à plus de 25 ans d’expérience en tant que joueur professionnel et amateur, et qui permettra d’accompagner au mieux les joueurs et le reste du personnel.

M. Théodore souligne également que l’expérience internationale du nouveau directeur technique ne fera que bonifier le projet de formation et de jeu technique de l’ASSL, qui a déjà pris de plus en plus d’ampleur durant les dernières années.

Remaniement

Deux nouveaux postes ont également été créés au sein du conseil d’administration de l’ASSL.

Le premier est celui de directeur sportif et opérationnel, qui sera désormais occupé par Rooldy Theodore.

Ce dernier aura dorénavant la responsabilité de l’administration générale du club, de coordonner les activités et de favoriser les liens entre la direction technique et les autres secteurs.

Le poste de directeur des commandites, confié à Raphaël Le Melinaire, aura quant à lui pour mandat de diversifier les sources de financement de l’ASSL et de promouvoir son rayonnement auprès des secteurs privés, gouvernementaux et institutionnels tels que la Ville de Montréal et l’arrondissement de Saint-Léonard.

À noter que les inscriptions sont toujours en cours à l’ASSL. Les nouveaux membres qui désirent s’inscrire pour la saison d’été 2022 doivent remplir le formulaire affiché sur le site web du club.