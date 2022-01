L’arrivée d’Insigne au Toronto FC suscite l’engouement même à Montréal

Joueur étoile italien, Lorenzo Insigne sera transféré en juillet prochain au Toronto FC. Bien qu’il enfilera le maillot du grand rival du CF Montréal, l’annonce de son arrivée dans la Major League Soccer (MLS) fait le bonheur des adeptes de ballon rond dans la métropole québécoise.

Présents en grand nombre à Saint-Léonard, les amateurs de calcio ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme.

«Tout le monde en parle en ce moment. Évidemment, c’est une très bonne chose pour le Toronto FC. Même si c’est le club rival du CF Montréal, c’est certain que plus de monde de la ville va venir voir un joueur de ce calibre au Stade Saputo la saison prochaine», commente Andrea Di Pietrantonio, ex-entraîneur adjoint de l’Impact de Montréal.

Selon Pino Asaro, ancien directeur adjoint de l’Impact de Montréal, un tel engouement était à prévoir au sein de la communauté italo-montréalaise.

«Lorenzo Insigne représente une présence très importante pour la MLS et le soccer canadien. C’est un joueur qui a laissé sa marque dans le championnat italien et avec l’équipe nationale. Il vient tout juste de remporter l’Euro en 2021 avec l’Italie, et a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau.»

Un maillot populaire

Cette ferveur est aussi constatée chez les équipementiers sportifs de l’île. Depuis l’annonce officielle de la signature du joueur de Naples le 8 janvier dernier, le magasin Evangelista, situé dans la Petite Italie, a enregistré une forte hausse des ventes du maillot de sa future équipe sur sa boutique en ligne.

«Pour l’instant nous n’avons pas le droit de vendre des maillots floqués à son nom, car il appartient encore au club de Naples jusqu’en juillet prochain. Mais déjà le maillot du Toronto FC gagne en popularité», indique le gérant de la boutique.

Promouvoir le soccer

Pour Ennio Faustini, de l’Association de Soccer de Saint-Léonard (ASSL), l’arrivée du joueur de 30 ans au Canada aura un impact positif sur le développement du soccer à Montréal.

«On a l’habitude de voir des joueurs en fin de carrière arriver en MLS, mais là c’est un grand joueur qui est encore jeune. Ça aide à mettre en lumière notre sport par rapport au hockey, et à promouvoir la pratique du soccer à Montréal», affirme le trésorier de l’ASSL.

Pour Maurizio Guerrera, amateur de soccer léonardois originaire de Naples, l’arrivée d’Insigne à Toronto est également une excellente nouvelle.

«Je pense que c’est quelque chose de très positif, et même si on aurait aimé le voir au CF Montréal, ça va créer un intérêt cet été pour le soccer à l’échelle de la ville. Ce n’est pas pour rien qu’il est surnommé Il Magnifico en Italie», déclare l’adjoint technique à l’ASSL.

Les partisans auront certainement l’occasion de voir évoluer l’attaquant italien le 16 juillet prochain au stade Saputo, à l’occasion du prochain match opposant les Reds de Toronto au CF Montréal.