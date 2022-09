Concertation Saint-Léonard: un nouveau logo pour célébrer 15 ans de services

Élisabeth Jacques-Hart, adjointe à la direction, et Marc-André Desjardins, directeur général adjoint se sont investis dans la création du nouveau logo de l’organisme

Cela fait quinze ans que la Table de concertation de Saint-Léonard réunit de nombreux acteurs de l’arrondissement et chapeaute divers projets. Alors qu’un nouveau logo a été dévoilé pour l’occasion, Métro a rencontré la directrice générale de l’organisme, Sabrina Fauteux, pour revenir sur certains projets marquants.

«Depuis 2006, Concertation Saint-Léonard (CSL) a toujours eu la même identité visuelle, et maintenant CSL se rafraîchit», a annoncé Sabrina Fauteux, en pleine cérémonie d’anniversaire de l’association.

Durant sa présentation, elle a expliqué que le nouveau logo incluait «cinq bulles pour représenter les valeurs de l’organisme ainsi que la roue de la concertation». Mme Fauteux affirme aussi que les couleurs vibrantes évoquent le dynamisme de Saint-Léonard. Au cœur du logo, une fleur se profile entre les bulles, ce qui rappelle «les racines d’une concertation rassembleuse».

2015: l’établissement du plan de quartier

En 2015, CSL a lancé un Grand rendez-vous citoyen lors duquel quatre enjeux prioritaires pour le quartier ont été sélectionnés. Ceux-ci ont ensuite été travaillés pendant une période de cinq ans – 2017 à 2022.

Les quatre enjeux définis étaient: l’accès à l’emploi pour les immigrants scolarisés et qualifiés; l’accessibilité économique à des logements adéquats pour les familles; la scolarisation des jeunes du secteur francophone; et un environnement plus sécuritaire pour les déplacements actifs.

2010 à 2021: revitalisation urbaine intégrée

CSL a contribué à l’implantation de la coopérative d’habitation Les Voisins de Viau-Robert, de ses débuts en 2010 jusqu’à l’emménagement des locataires en 2021. «On était porteur de la concertation pour la démarche de cette coopérative et on l’est toujours», rappelle Sabrina Fauteux.

Aujourd’hui, la coopérative comprend 197 logements, tous occupés. Près de la moitié des locataires reçoivent une subvention. Avant ce projet, une grande partie des locataires vivaient dans des logements insalubres au sein de l’ensemble Place Renaissance. Une fois celui-ci détruit, la coopérative a pu naître.

Depuis 2016: le projet École-Communauté-Famille

Mené avec Centraide, ce projet vise à «multiplier les occasions d’engagement des parents dans le parcours scolaire de leur enfant et à mieux outiller les jeunes pour effectuer leur transition scolaire», peut-on lire sur le site web du projet, qui est destiné aux nouveaux arrivants.

2012 à 2017: Ensemble pour un Saint-Léonard en forme

Ce programme de CSL visait la mise en place d’actions pour inciter les Léonardois à bouger davantage. Au total, 28 actions en activité physique et 12 en alimentation ont été posées.

Depuis 2021: l’Espace citoyen

Après une première édition au cours de l’été 2021, l’Espace citoyen de Saint-Léonard est revenu animer le parc Wilfrid-Bastien lors de la dernière saison estivale. Chapeauté par CSL, de nombreux événements ont été organisés. Parmi ceux-ci, un pique-nique des voisins ou une éphémère friperie urbaine organisée par de jeunes Léonardoises engagées.