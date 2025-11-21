Élections: les résultats dans Saint-Léonard confirmés au recomptage

Saint-Léonard sera bel et bien représenté par quatre élus d’Ensemble Montréal et un élu d’équipe Saint-Léonard, les recomptages judiciaires ayant confirmé les résultats initiaux des élections municipales.

Trois demandes de recomptages avaient été déposées à la Cour du Québec. Équipe Saint-Léonard contestaient les résultats pour la mairie et pour le poste de conseiller d’arrondissement dans Saint-Léonard Ouest. Pour sa part, Ensemble Montréal contestait les résultats pour le poste de conseiller de ville dans Saint-Léonard Ouest.

Peine perdue pour tous. Aucun des résultats n’a été modifié à la suite des recomptages.

Le conseil d’arrondissement sera donc composé comme suit:

Dominic Perri, Ensemble Montréal – Maire

Arij El Korbi, Ensemble Montréal – Conseillère de ville dans Saint-Léonard Est

Linda Paquin, Ensemble Montréal – Conseillère d’arrondissement dans Saint-Léonard Est

Mauro Barone, Équipe Saint-Léonard – Conseiller de ville dans Saint-Léonard Ouest

Gemma Marchione, Ensemble Montréal – Conseillère d’arrondissement dans Saint-Léonard Ouest

Il s’agissait des derniers recomptages demandés dans le cadre des élections municipales du 2 novembre. Un total de 10 recomptages ont eu lieu, soit quatre à la demande d’Ensemble Montréal, quatre de Projet Montréal et deux d’Équipe Saint-Léonard.

Aucun recomptage n’a modifié les résultats initiaux annoncés par Élections Montréal. Mardi, les victoires d’Ensemble Montréal dans Lachine (deux postes) et de Projet Montréal dans Verdun ont été confirmées. Avant cela, Claude Pinard a remporté son siège dans Ville-Marie et Elvira Carhuallanqui a défait Mary Deros dans Parc-Extension. Les résultats dans Côte-des-Neiges et Jacques-Bizard ont également été confirmés.