Le retour de la Cyclovia dans le Sud-Ouest

Toute la population est invitée à se rendre à pied, en vélo ou en patin sur le boulevard Monk dans Ville Émard dont une partie sera fermée à la circulation ce dimanche.

«Depuis l’instauration de la Cyclovia en 2016, le nombre de participants augmente à chaque année», observe Alain Vaillancourt, le conseiller d’arrondissement Saint-Paul–Émard.

Dans un cadre festif, les gens se réunissent entre amis ou en famille et développent ainsi de saines habitudes de vie. Sur la rue, les gens participent à plusieurs activités dont l’essai de vélos électriques, rallye pédestre, burinage de vélo, pique-nique. Les plus jeunes pourront profiter de l’installation de jeux gonflables et les aînés, de kiosques horticoles.

Origine

Le concept de la cyclovia est importée de Bogota en Colombie, une activité culturelle hebdomadaire qui a débuté au milieu des années 70. Des idéalistes protestaient contre la pollution ainsi que de l’utilisation exagéré de la voiture. Dorénavant, les dimanches et jours fériés, les Colombiens prennent d’assaut les rues de certaines métropoles. On y pratique le vélo, patin, jogging, marche. La ville de Bogota est devenue un exemple de ville active, imitée par d’autres grandes cités dans le monde.

Quatre dimanches

Les cyclovias du Sud-Ouest ont lieu pendant quatre dimanches de l’été, le 16 juin, 21 juillet, 18 août et 15 septembre. Le boulevard Monk est fermé entre la Saint-Patrick et Raudot, de 12h30 et 16h. (AB)