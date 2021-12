Les espaces de Grandé Studios s’agrandissent à Pointe-Saint-Charles

Pointe-Saint-Charles pourrait devenir un incontournable des plateaux de cinéma et de télévision grâce à l’expansion de 30 000 pieds carrés d’espace de tournage de la compagnie Grandé Studios. Ces derniers, qui possèdent des studios dans le Sud-Ouest et à LaSalle, pourraient alors accueillir de grosses productions cinématographiques, à l’instar de Netflix.

Depuis cinq ans, Grandé Studio accueille des productions cinématographiques dans ses différents espaces. Parmi elles, on retrouve des films qui ont eu une portée internationale à l’instar de X Men : Dark Phoenix, et des émissions de télévisions québécoises comme La semaine des 4 Julie.

Avec l’ajout de 30 000 pieds carrés d’espace, l’installation de Pointe-Saint-Charles totalise 200 000 pieds carrés de studios. Cela a permis à la compagnie d’ajouter deux studios, de tailles différentes.

La pandémie aura eu pour conséquence une augmentation de la consommation de produits audiovisuels. Face à la demande croissante de la production, Grandé Studios a décidé d’investir dans ses espaces. « Déjà que la croissance du volume de production mondiale était déjà très grande depuis plusieurs années, avec la pandémie ça l’a encore plus accélérée. On parle d’un phénomène mondial, pas seulement local. », explique le co-fondateur et vice-président exécutif de Grandé Studios, Andrew Lapierre.

Ces espaces accueilleront une nouvelle production d’une série télévisée de la compagnie Netflix. Afin de répondre rapidement à la demande de l’entreprise américaine, Grandé Studios a mis en place l’agrandissement des studios en seulement deux mois, de septembre à novembre. « Nos studios sont toujours munis d’une salle adjacente multifonction, que chaque production adapte selon leur besoin, pour de la construction ou de l’entreposage. », précise Andrew Lapierre.

Grandé Studios ne compte pas s’arrêter là. D’autres projets d’agrandissements de studios verront le jour en 2022.