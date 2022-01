Un rapport présente des recommandations pour le secteur Saint-Ferdinand

Cela fait environ neuf mois que l’Arrondissement du Sud-Ouest a mandaté l’Office de consultation publique de Montréal (OPCM) pour tenir une consultation collective afin de déterminer l’avenir du secteur Saint-Ferdinand. Après plusieurs séances d’audition des opinions et près de 600 interactions, l’office publie un rapport qui présente 20 recommandations à la Ville. Celles-ci abordent des thèmes comme l’architecture, l’écologie et l’aménagement de l’espace public.

Le secteur Saint-Ferdinand englobe une partie du quartier Saint-Henri dans le Sud-Ouest, qui inclut les rues Notre-Dame, Saint-Ferdinand, Saint-Ambroise et la voie ferrée du Canadien National. Ce secteur est voué à être développé, suivant la volonté de l’Arrondissement du Sud-Ouest. Ce dernier a souhaité mettre en place des consultations incluant la population afin de déterminer les moyens à utiliser pour son développement.

Comme indiqué dans l’introduction du rapport de l’OPCM, le secteur Saint-Ferdinand fait face à trois enjeux: la densification du territoire et la transition écologique, l’abordabilité du logement ainsi que le développement à proximité des voies ferrées.

D’avril à septembre 2021, l’OPCM a recueilli de nombreux témoignages des habitants ainsi que des documents informatifs afin d’analyser au mieux les meilleurs moyens de développer le secteur.

Logement, patrimoine et écologie

En tout, ce sont 20 recommandations qui ont été formulées par l’OPCM. Plusieurs aspects y sont abordés, tels que ceux du logement abordable et de la mobilité, comme l’indique la première suggestion: «La commission recommande que le développement du secteur Saint-Ferdinand s’articule autour de sa revalorisation et de sa revitalisation […] où il est possible de se loger convenablement, de se déplacer efficacement et en toute sécurité, de se côtoyer et d’accéder aux services dont on a besoin.»

Le patrimoine et l’histoire du quartier sont de nombreuses fois évoqués, l’OPCM recommandant d’aménager le secteur tout en respectant son héritage historique et la mise en valeur du patrimoine ouvrier, notamment d’un point de vue architectural.

Alors que le prix des logements dans le quartier de Saint-Henri continue chaque année d’augmenter, l’OPCM promeut le soutien pour des logements sociaux et abordables, ainsi que l’accueil d’organismes communautaires et d’ateliers.

Sur le plan de la mobilité, le rapport propose à l’Arrondissement de sécuriser certaines rues, en aménageant des passages réservés aux cyclistes et piétons, et en améliorant la signalisation de la rue Saint-Ambroise.

Les espaces verts peuvent être vus comme des indicateurs centraux d’un quartier en bonne santé. À cet égard, le rapport suggère des agrandissements et aménagements au parc Louis-Cyr et de faire du 257, rue Ferdinand un lieu vert et communautaire. Plus globalement, l’office encourage la mise en place d’un verdissement massif dans le secteur.

La participation des résidents dans les choix et décisions est également importante pour l’OPCM. Dans son rapport, celui-ci indique à l’Arrondissement qu’il serait bénéfique de mettre en place des outils communicationnels et de soutenir la participation citoyenne par un plan d’action.