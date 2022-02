Une habitante de Griffintown crée un groupe Facebook pour aller marcher

Vanessa Marcelino, qui habite dans l’arrondissement du Sud-Ouest, a créé vendredi dernier le groupe Facebook Griffintown Walking Group pour encourager les habitants du quartier à se retrouver afin de marcher ensemble. Une initiative accueillie chaleureusement par les riverains qui organisent plusieurs rendez-vous pour se rencontrer tout au long de la semaine.

C’est à son retour de vacances de la République dominicaine, dont elle est originaire, que Vanessa Marcelino a décidé de trouver une solution pour avoir davantage l’envie de faire des sorties à l’extérieur. «Je suis rentrée à Montréal et je n’arrivais pas à faire face au froid. Fin janvier, je suis restée sans sortir pendant deux semaines», explique la mère de famille de 31 ans, qui se contente d’aller à l’épicerie située juste en bas de chez elle, avant de rapidement rentrer se mettre au chaud. «Pourtant, j’aime beaucoup le plein air, mais là je n’avais pas le goût de faire une activité dehors seule, alors je me suis dit que je devais trouver une façon de sortir davantage», précise la résidente de Griffintown qui télétravaille dans la finance.

C’est à ce moment que l’une de ses employées lui indique qu’elle a l’habitude de se donner rendez-vous avec une amie pour aller marcher.Vanessa Marcelino, qui n’utilisait pas encore le réseau social Facebook, décide alors d’utiliser le compte de sa mère pour publier un message sur la page Facebook J’aime Griffintown demandant aux autres habitants s’ils souhaiteraient aller marcher avec elle. «Il y a eu plein de gens qui ont répondu qu’ils étaient intéressés. Ma mère me disait: “Il y a des personnes qui te parlent sur mon compte”», raconte en riant Vanessa Marcelino, qui s’est alors décidée à créer son propre compte Facebook, pour créer ensuite la page Griffintown Walking Group.



En une seule nuit, plus de 80 personnes ont adhéré au groupe. Pour organiser les sorties, Vanessa a ensuite créé un sondage avec plusieurs options d’horaires possibles pour connaître les créneaux qui seraient les plus adaptés aux participants. Certains préfèrent aller marcher tôt le matin avant d’aller au travail, tandis que d’autres préfèrent au contraire sortir en fin de journée.

Première sortie ce lundi

La première marche organisée grâce au groupe a eu lieu ce lundi matin. Une marche de 5 km autour du canal de Lachine, depuis la place des Bassins jusqu’au pont Wellington, qui mène à Verdun.

«Je suis super excitée de voir que mon idée a été utile pour d’autres, et pour moi-même aussi bien sûr, car cela m’a fait beaucoup de bien de sortir», confie Vanessa, qui constate aussi que la majeure partie des personnes intéressées par ces sorties sont des femmes, âgées en moyenne de 25 à 40 ans. «Je suis surprise de voir qu’il y a autant de femmes seules», mentionne Vanessa.