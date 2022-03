L’entreprise pour animaux Mondou donne 100 000 $ pour l’Ukraine

L’entreprise Mondou, spécialisée dans la vente de produits pour les animaux, a annoncé qu’elle financera un don d’une valeur de 100 000 $ pour le Fonds de secours: crise humanitaire en Ukraine, mis en place par la Croix-Rouge canadienne. La compagnie a également créé un programme de dons pour l’Ukraine, destiné aux clients de ses magasins.

«Comme tous les Québécois et Québécoises, les membres de la grande famille Mondou sont extrêmement touchés et émus par la situation actuelle en Ukraine […] Nous sommes persuadés que chaque petit geste peut faire une réelle différence dans la vie de toutes ces personnes qui vivent la plus dure épreuve de leur vie», a déclaré le chef de la direction de l’entreprise Mondou, Pierre Leblanc, par voie de communiqué.

Cette déclaration faisait suite à l’annonce de deux initiatives de l’entreprise pour soutenir l’Ukraine, qui est toujours au cœur du conflit avec la Russie.

Ainsi, en plus de fournir un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne, Mondou a créé la campagne Mondou pour l’Ukraine, dans laquelle les clients peuvent donner de l’argent ou des «points Câlin», les points de fidélité des magasins.

Une autre filiale du groupe Legault, qui détient Mondou, Ren’s Pets, a annoncé également une donation de 50 000 $ à la Croix-Rouge.