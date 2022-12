5 nouvelles qui ont retenu l’attention du Sud-Ouest en 2022

À l’approche de la fin d’année, voici cinq nouvelles qui ont marqué l’actualité de l’arrondissement du Sud-Ouest en 2022.

1- Le projet résidentiel aux écuries Lucky Luc

Le projet serait situé aux abords du canal Lachine. Photo: Capture d’écran, image tirée de la présentation du projet

Lors du conseil d’arrondissement du mois de mars, le Sud-Ouest a déposé le projet de construction d’un projet résidentiel situé sur les anciennes écuries Lucky Luc à Griffintown. Celui-ci comprend la mise en place d’un immeuble de 20 étages et de 295 logements, qui inclut également un local commercial et des espaces verts.

2- Suspension du courrier par Postes Canada

Les travaux sur la rue Sébastopol se sont terminés en octobre. Photo: Gracieuseté, Mathieu Murphy-Perron

En raison de travaux majeurs, Postes Canada a interrompu la livraison du courrier sur un tronçon de la rue Sébastopol au mois d’août. Le hic? La société d’État n’avait pas prévenu le voisinage ni la Ville. Environ deux semaines se sont écoulées avant qu’un résident de la rue Sébastopol, Mathieu Murphy-Perron, remarque qu’il n’avait reçu aucun courrier à son domicile.

3- Un bâtiment centenaire sauvé

Le 1871, rue Galt. Photo: Capture d’écran, Google Maps

Le bâtiment du 1871, rue Galt, dans Côte-Saint-Paul, sera finalement préservé, alors que le propriétaire avait soumis une demande de permis de démolition. Les élus du Sud-Ouest s’étaient rassemblés en juillet afin de prendre une décision sur l’avenir du bâtiment construit vers 1900.

4- Griffintown attire les nouveaux commerces

Vue d’ensemble d’une partie du quartier de Griffintown. Photo: iStock

De plus en plus d’enseignes ont décidé de s’installer à Griffintown. Cet ancien quartier ouvrier du Sud-Ouest de Montréal marie entrepôts reconvertis, condos et immeubles en copropriété. «Dynamique» et «en développement» sont les adjectifs qui peuvent définir le quartier.

5- Des soins dentaires pour tous

La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et ses partenaires ont tenu une conférence de presse en septembre pour formuler leur demande. Photo: Archives, Nicolas Monet, Métro

La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et ses partenaires ont réclamé en septembre un engagement ferme de la part des partis provinciaux pour la création d’un programme québécois de soins dentaires qui couvrirait la totalité de ces soins, autant préventifs que curatifs. La coalition suggérait alors l’implantation graduelle d’une couverture, en commençant pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les aînés de 65 ans et plus.

Avec la collaboration de Lila Maitre, Isabelle Chénier, Alicia Casteras et Nicolas Monet.