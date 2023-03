Tout ce que vous devez savoir sur l’élection partielle dans St-Henri-Ste-Anne

Les électeurs sont appelés aux urnes lundi dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne. Au moment où ces lignes sont écrites, le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) sont au coude à coude avec 33% des intentions de vote chacun, selon le modèle statistique de projection électorale Qc125.

Cette élection partielle a été déclenchée après la démission de Dominique Anglade le 7 novembre à titre de cheffe du PLQ et députée de Saint-Henri–Sainte-Anne. C’est Christopher Baenninger qui tentera de lui succéder et de faire en sorte que sa formation politique conserve cette circonscription, libérale depuis sa création en 1992. Les dernières élections ont toutefois été très serrées: le PLQ n’a obtenu que 2800 votes de plus que Québec solidaire (QS).

Christopher Baenninger, le candidat du Parti libéral du Québec dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Ces résultats sont une source de motivation pour le candidat de QS, Guillaume Cliche-Rivard, qui se présente à nouveau dans une élection qu’il considère comme «un match de prolongation». Celui pour qui le logement est la première priorité croit que le défi sera de faire sortir le vote. À ce chapitre, le taux de participation de la dernière élection partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne en 2015 était de 23,85%, en deçà de la moyenne québécoise de 41,44% chiffrée par Élections Québec.

Guillaume Cliche-Rivard, candidat pour Québec solidaire dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Du côté de la Coalition avenir Québec (CAQ), c’est le président de sa Commission Relève, Victor Pelletier, qui a été choisi comme candidat pour l’élection partielle. L’homme de 22 ans, représentant la relève caquiste, réitère à la population de Saint-Henri–Sainte-Anne les engagements du gouvernement actuel en matière d’inflation et de fiscalité et reconnaît que le vote des gens âgés de 18 à 34 ans est essentiel pour espérer l’emporter.

Victor Pelletier, candidat de la CAQ dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Le Parti québécois (PQ) a quant à lui choisi Andréanne Fiola comme candidate pour l’élection partielle. À l’instar de ses rivaux, elle mise sur les priorités que sont la hausse importante du coût de la vie pour les gens de la circonscription et la crise du logement, exacerbée par la présence importante d’Airbnb dans le secteur. La seule femme candidate espère pouvoir prêter main-forte aux trois députés péquistes actuels.

Andréanne Fiola, candidate du PQ dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Finalement, le Parti conservateur du Québec (PCQ) a parié sur le consultant en technologie de l’information Lucien Koty comme candidat pour l’élection. Ce dernier souhaite l’emporter pour freiner la «descente aux enfers» que connaît la société concernant les droits et libertés individuels.

Lucien Koty, candidat du PCQ dans Saint-Henri–Sainte-Anne.

Vingt-deux bureaux de vote sont ouverts dans la circonscription, et ce de 9h30 à 20h. Les électrices et les électeurs de Saint-Henri–Sainte-Anne peuvent consulter la carte jaune qu’ils ont reçue par la poste pour savoir où voter, ou bien consulter le site web d’Élections Québec. Notons que 7368 personnes, soit 12,82% de l’électorat total, ont déjà voté par anticipation la semaine dernière.