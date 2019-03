Chronique verdunoise de Lydia Alder

Insulaire impliquée

Fondatrice et présidente de MBZY, Ying Zhou se spécialise en immigration depuis plusieurs années. Visa de travail, d’étudiant, d’investisseur ou d’entrepreneur, réunification des familles, carte de résidence, celle qui habite l’île depuis 2011 a développé une expertise et un réseau de contacts qui facilite le processus d’immigration. Elle est en plus parfaitement trilingue. Infos: canadaentryvisa.ca



Deuxième livre pour Dominique Seigneur

:En librairie depuis mercredi, le deuxième livre de l’Insulaire Dominique Seigneur s’intitule Moi, je connais ça, les allergies !. C’est l’histoire de Violette, 7 ans, nous fait voyager dans son univers, celui des allergies alimentaires. Elles sont complexes, parfois mal comprises, et surtout, elles riment avec restriction.

À travers les yeux de la jeune fille, le lecteur découvrira qu’il est possible de s’amuser et de rigoler tout en apprenant vraiment ce que sont les allergies alimentaires.



Golf, ouvert au public

Dès que le beau temps sera de retour, le champ de pratique, le Ran9e, sera aussi ouvert au public, à la carte ou sur abonnement. Il est couvert et ouvert jusqu’à 23 h.



Happy hour à l’île

Depuis la mi-mars, les installations intérieures du Golf Exécutif Montréal sont ouvertes au public: tapas, bar, simulateurs de golf. La Fondation des écoles primaires de L’Île-des-Sœurs prévoit un premier happy hour le 5 avril et un deuxième le 26 avril. Un don de 5$ par personne sera demandé à l’entrée. Ce sera l’occasion d’essayer le simulateur de golf virtuel pour un Beat the Pro au profit de la Fondation.



Retour des petits entrepreneurs

Juliana Zerda est entrepreneure et travaille à l’École des entrepreneurs. C’est donc tout naturellement qu’elle a initié et chapeaute bénévolement une activité de mentorat à l’école primaire des Marguerite. Plus de 50 enfants participeront à la Grande journée des petits entrepreneurs en juin. Avec Corine Bouve, elle anime des ateliers les vendredis midi pour bien les préparer. Idéation, mission, vision, pitch de vente, étude de marché, communication… tout y est! Des parents bénévoles viennent en plus partager leur expertise lors de ces ateliers.