Un Noël solidaire dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

La générosité, la solidarité et le partage sont toujours au rendez-vous au temps des Fêtes, et c’est également le cas dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Plusieurs organismes communautaires s’organisent pour créer des événements solidaires, notamment dans le quartier Saint-Michel. Le but est de se rassembler et de venir en aide aux moins nantis et aux personnes isolées en cette période de l’année.

Exemples de solidarité dans le quartier Saint-Michel

Le Carrefour populaire Saint-Michel organisera le 16 décembre un souper. Il y aura trois services qui pourront accueillir 30 personnes chacun. Les services auront lieu à 11h30, 13h30 et 18h.

L’organisme a également procédé récemment à la distribution d’une quarantaine de paniers alimentaires.

La Maison d’Haïti organisera de son côté un marché de Noël le 11 décembre de 10h à 21h. Une quinzaine d’exposants y présenteront leurs produits, comme des bijoux, des jeux, des livres ou encore du mobilier. Le marché se tiendra au Centre des Arts de la Maison d’Haïti.

Enfin, les Jumeleurs est un organisme qui offre du soutien aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble de l’apprentissage ou un trouble du spectre de l’autisme. Celui-ci organisera le 11 décembre un dîner pour les personnes dont l’organisme s’occupe. Ce dîner sera précédé par une partie de quilles. Ce sont 85 personnes qui participeront à l’événement.

D’autres organismes comme Mon Resto Saint-Michel ou Vivre Saint-Michel en Santé organisent aussi des événements. Mon Resto Saint-Michel organise notamment une levée de fonds intitulée Dîner Spaghetti de Noël. Tout un chacun peut acheter de la sauce à la viande et aux lentilles pour financer des repas.

Pour les différents organismes, les dons sont possibles à l’année via leurs sites internet respectifs.

Exemples de solidarité dans le quartier Villeray

Le Collectif Villeray sans faim est la table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray. Il met en œuvre chaque année une aide alimentaire hivernale. Le collectif est chapeauté par l’organisme CDC Solidarités Villeray et travaille en collaboration avec le regroupement partage.

Cette distribution aura lieu durant les semaines du 13 et du 20 décembre. La distribution se fera au 660, rue Villeray, soit à la Maison de Quartier Villeray.

Il est possible de s’inscrire ou de demander des renseignements au 514 272-4589.

Cette aide est destinée aux personnes à faibles revenus et la livraison est possible, selon certains critères, précise l’organisatrice communautaire de l’organisme, Élise Tallon.

Les bénévoles sont de plus toujours les bienvenues et les bienvenus. Un formulaire d’inscription est d’ailleurs disponible pour les personnes qui souhaiteraient s’impliquer durant le temps des Fêtes.

Exemples de solidarité dans le quartier Parc-Extension

L’organisme Pact de rue organisera le 24 décembre en soirée un souper ouvert à tous les itinérants qui le souhaitent. Le directeur de l’organisme, Robert Paris, s’attend à accueillir une cinquantaine de personnes.

Une distribution de cadeaux aura également lieu, et ce, grâce aux dons des citoyens.

De son côté, l’organisme Héberjeune joue de prudence en raison des récents développements de la COVID-19. Pas de rassemblement, mais plutôt une distribution de cadeaux à plusieurs familles. Des plats seront aussi distribués dans le centre d’hébergement.

Des dons

Tous ces organismes sont également ouverts aux dons en temps ou en argent, et ce, durant toute l’année.

Il est à noter que ce n’est qu’une partie des nombreux organismes œuvrant dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Une liste exhaustive peut être consultée sur le site internet arrondissement.com.