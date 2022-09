Les rues Saint-André et Faillon font peau neuve

Les travaux de réaménagement des rues Saint-André et Faillon, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, amorcés à l’été 2021, sont arrivés à leur terme.

La rue Saint- André est désormais une rue partagée, afin d’y privilégier la présence piétonne. La vitesse y a été réduite à 20km/h pour les automobilistes. Une voie de circulation et une de stationnement sont maintenues, et les trottoirs ont été élargis. Les travaux ont également permis de placer des fosses végétalisées qui capteront et traiteront de façon écologique les eaux de pluie.

Une placette publique conviviale a par ailleurs été installée sur la rue Faillon, afin de relier la rue Saint-Hubert et la rue Saint-André. Cette aire de rencontre remplace une des voies de circulation et les deux voies de stationnement.