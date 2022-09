Confusion sur la 1re Avenue

Le 29 août, divers changements relatifs à la configuration des sens de la circulation sur la 1re Avenue, entre les rues Bélanger et Jean-Talon, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP), sont entrés en vigueur, non sans créer de remous. Deux journées marquées par la confusion des automobilistes s’en sont suivies avant que l’Arrondissement reporte les modifications au 14 septembre.

Voitures circulant à contresens, automobilistes qui klaxonnent pour éviter un face-à-face, stationnements illégaux; voilà le type d’événements dont auraient été témoins quotidiennement des résidents de la 1re Avenue durant la brève implantation du nouveau sens unique le 29 août.

«Ça klaxonnait à longueur de journée. Je fais du télétravail et ce n’était vraiment pas évident de se concentrer. Il y a certainement quelqu’un qui a mal fait son travail et ça peut potentiellement causer des accidents de la route», s’est inquiété un résident de la 1re Avenue, William Beaudin.

Le report spontané de l’entrée en vigueur du sens unique au 14 septembre n’aurait pas non plus corrigé le tir. M. Beaudin estime que la rectification des panneaux d’affiche aurait suscité encore plus de confusion auprès des automobilistes sur la 1re Avenue et les rues avoisinantes.

Quelques jours plus tard…

Image captée le 15 septembre qui montre un camion circulant à contresens sur la 1re Avenue. Photo: Isabelle Chénier, Métro Média

Le lendemain de l’entrée en vigueur officielle du sens unique sur la 1re Avenue, Métro s’est rendu sur place, entre les rues Bélanger et De Beaujeu. En moins de cinq minutes, deux véhicules ont été aperçus roulant à contresens.

«Quand on circule sur la rue Bélanger et qu’on arrive à la 1re Avenue, il y a un panneau de signalisation qui indique un sens unique vers le sud, mais les automobilistes qui ne sont pas du coin ne le voient pas. C’est peut-être le fait que le changement de sens de circulation n’a pas été mis à jour sur Google Maps et que l’application nous dit de tourner quand même vers le nord. C’est seulement quand l’automobiliste roule pendant quelques mètres à contresens sur la 1re Avenue qu’il peut voir le panneau annonçant la nouvelle signalisation », explique M. Beaudin.

«Je ne viens pas souvent ici et j’ai failli tourner dans le sens unique. Ce n’est vraiment pas clair», a renchéri un automobiliste.

«Pas de problématique de contresens»

Image captée le 31 août. Photo: Gracieuseté, William Beaudin

Questionné quant à la raison pour laquelle le changement de sens sur la 1re Avenue avait été reporté du 29 août au 14 septembre, l’Arrondissement de VSP indique que «des délais relatifs aux analyses des infrastructures souterraines nécessaires à l’implantation de nouveaux poteaux de signalisation sont à l’origine de la décision».

«Les véhicules étaient donc encore autorisés à circuler dans les deux sens jusqu’au 14 septembre. Puisque la mise à sens unique prenait effet le 14 septembre et que la circulation était permise à double sens, il n’y avait donc pas de problématique de contresens», soutient l’Arrondissement.