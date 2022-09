Travailler dans la tour olympique

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

2000 employés

T’es-tu déjà demandé ce qui se trouvait à l’intérieur de la tour du Parc olympique? Il s’agit maintenant d’une immense tour de bureaux avec vue sur la ville, qui accueille 2000 personnes. En plus des espaces de travail, on y trouve plusieurs lieux destinés aux employés, comme une salle à manger, des salons et des cafés.

Aujourd’hui, deux entreprises se partagent quatorze étages. Il s’agit du Mouvement Desjardins, une institution financière, et de SIGMA-RH, une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels.

Jeux olympiques

Le Stade olympique et sa tour ont été construits pour accueillir les Jeux olympiques de Montréal de 1976. Mais les travaux ont été plus compliqués que prévu et la tour n’a été terminée que… 11 ans plus tard!

Le stade et la tour font partie du Parc olympique, qui comprend aussi un planchodrome et des piscines. Jusqu’en 1989, il y avait même un vélodrome pour les compétitions de vélo. Aujourd’hui, cet édifice abrite le Biodôme.

Un symbole

Savais-tu que la tour du Stade olympique était restée vide pendant… plus de 30 ans? En effet, elle n’avait pas été conçue pour accueillir le public ou des employés.

Au fil des années, on a pensé y installer un musée, un restaurant, des gymnases… Mais c’est seulement en 2018 que des travaux ont été entrepris pour y aménager des bureaux.

D’une hauteur de 165 mètres, c’est la plus haute tour inclinée au monde. C’est aussi un symbole de Montréal.

ACTIVITÉS

Centre-ville

Les 100 ans de René Lévesque

Figure marquante de l’histoire du Québec, l’ancien premier ministre René Lévesque aurait eu 100 ans cette année. Pour comprendre qui il était, tu es invité à découvrir les grandes étapes de sa vie à travers huit zones installées au centre-ville. Documentaire et vidéoprojection complètent le parcours. Pense aussi à télécharger l’audioguide! Gratuit.

L’espace René-Lévesque à Montréal : le parcours d’un homme d’exception

Au quartier des spectacles jusqu’au 10 novembre 2022

https://www.quartierdesspectacles.com/fr/medias/un-parcours-dans-le-quartier-des-spectacles-pour-le-100e-de-rene-levesque

L’Espace René-Lévesque à Montréal: le parcours d’un homme d’exception – Crédit photo: Martine Doyon

Ahuntsic-Cartierville

Promenons-nous dans les bois

Le Bois-de-Saraguay, tu connais? Découvre ce site naturel situé dans l’ouest de l’île avec un éducateur-naturaliste de l’organisme GUEPE lors d’une randonnée guidée aux couleurs de l’automne. Tu pourras en apprendre plus sur la faune et la flore qu’on y trouve tout en prenant l’air. Gratuit. Réservation obligatoire.

Samedi 8 octobre, de 13h à 14h

À l’angle des avenues Jean-Bourdon et Joseph-Saucier (entrée du sentier Polo)

https://www.guepe.qc.ca/calendrier#calendar-657ba5ca-dddf-4c6c-a5f6-1efed762aad1