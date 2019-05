La Nissan Leaf version 2.0

Depuis son arrivée sur le marché en 2010, la Nissan Leaf s’est vendue à plus de 400 000 exemplaires de par le monde. Un chiffre impressionnant considérant que l’industrie des véhicules électriques est toute jeune. Pour 2019, Nissan présente le modèle Leaf Plus, une version plus évoluée de la première génération à tous les chapitres.

Plus grande autonomie

Avec les avancées techniques, les 242 kilomètres d’autonomie ne suffisaient plus face aux nouveaux venus comme le Hyundai Kona ( 415 km) ou les Kia Niro et Soul ( 385 km). Nissan devait progresser et la nouvelle Leaf Plus offre 363 km dans sa version S et 349 km dans la version SL et SV. La pile batterie de 40 kWh a été bonifiée à 62 kWh et la puissance de 147 chevaux à 214. Un port de charge rapide en phase trois offre maintenant 80 % de charge en 20 minutes. Pour ceux qui désirent payer un peu moins cher, il y a une version SV avec l’ancien groupe électrogène de 40 kWh offrant 242 km d’autonomie à 40 698 $.

Pour la Leaf Plus, l’offre débute à 43 698 $ pour une version S Plus et 49 698 $ pour une SL Plus. Il faut ajouter à ce prix les taxes, le transport et la préparation. En retranchant ensuite le montant de 5 000 $ du fédéral et les 8 000 $ du provincial, le véhicule de 45 000 $ revient à 40 000 $ tout inclus.

Progression technologique

La Nissan Leaf a également évolué au point de vue de la technologie à bord. L’écran central multimédia passe de sept à huit pouces et offre dans tous les modèles les applications Apple CarPlay et Android Auto. De nouvelles jantes de 16 pouces pour la version de base, l’entrée passive sans clé ainsi que la climatisation automatique, les sièges avant et arrière chauffants, les réglages du siège du conducteur et du passager avant à quatre sens, le revêtement en tissu et le volant chauffant garni de cuir, voilà autant d’éléments nouveaux qui améliorent le confort des occupants.

Des fonctions de sécurité avancées sont incluses dans les modèles SV et SL. Elles offrent un avertissement d’angle mort, une alerte de trafic transversal arrière et une intervention de sortie de voie. On retrouve également le système ProPilot Assist qui réduit le stress du conducteur dans les endroits très fréquentés en gardant la voiture centrée dans sa voie et à une distance sécuritaire de celle qui le précède.

Plus de «pep»

Le surplus de puissance et de couple offre des effets bénéfiques sur la route avec à titre indicatif un 0-100 km/h qui passe de 10 à 8,5 secondes. Les accélérations sont plus franches. Le silence à bord est toujours agréable et la conduite avec cette puissance bonifiée offre un cran de plus au chapitre plaisir. Pionnier dans le domaine électrique, le constructeur Nissan continue d’innover et offre un des meilleurs rapport qualité/prix sur la route en ce moment.

