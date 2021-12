Les 11 tiktokeurs financiers les plus influents au Québec en 2021

TikTok est sans contredit le média social de l’heure, avec plus de 2 milliards de téléchargements. Entre les danses virales, les recettes alléchantes et les adorables chiens, ceux qui s’intéressent aux questions d’argent peuvent aussi y trouver leur compte. En effet, on trouve de nombreux usagers de TikTok qui parlent de finance.

Le Québec n’est pas en reste non plus. Que ce soit le marché boursier, la cryptomonnaie, les finances personnelles ou l’investissement immobilier, plusieurs créateurs d’ici publient du contenu sur le sujet. Voici donc notre liste des 11 tiktokeurs financiers québécois. On vous rappelle de toujours vous assurer de vérifier l’information trouvée sur la plateforme et qu’il est toujours bien de faire appel à des professionnels avant de prendre des décisions relatives à votre argent.

Tédia Rosarion (@tediarosarion) – 19,3 k abonnés

Tédia Rosarion est une jeune diplômée en sciences comptables de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Sur son compte TikTok, elle partage avec ses quelque 19 000 abonnés des trucs et astuces sur l’investissement, l’épargne ainsi que le budget. Elle s’adresse tout particulièrement à la génération Z et aux millénariaux, notamment en discutant des différents comptes d’épargne et programmes de financement offerts par le gouvernement canadien.

Ce qu’on apprécie de Tédia, c’est qu’elle s’applique à vulgariser la finance pour ceux qui s’y connaissent peu, entre autres en mettant en scène des discussions avec elle-même, où elle incarne à la fois le rôle de la spécialiste et de la débutante. Elle suit également le pouls de l’actualité, comme en témoignent ses publications récentes sur l’impact des retards dans la chaîne d’approvisionnement ou sur le prix de l’immobilier. Elle s’assure aussi d’impliquer ses abonnés, à travers des codes promotionnels pour des applications comme Wealthsimple Trade et des tirages au sort.

Wendy Damas (@wendydamas) – 6299 abonnés

Wendy Damas est une experte en redressement de crédit. Elle publie des vidéos expliquant, de manière claire et concise, ce qui a un impact sur la cote de crédit et les meilleurs moyens de l’améliorer. Encore plus important: elle met en garde ses abonnés contre les différentes erreurs à éviter pour ne pas faire baisser sa cote. Son professionnalisme et l’information exhaustive qu’elle partage dans ses vidéos lui font mériter une place dans notre liste.

Cory Albert (@amineaccoryalbert47) – 46,2 k abonnés

Présent sur TikTok depuis seulement quelques mois, Cory Albert a déjà amassé plus de 46 000 abonnés et des dizaines, voire des centaines de milliers de vues pour chacune de ses vidéos. À seulement 21 ans, le jeune homme est un investisseur immobilier à succès et il utilise son expérience pour guider ses abonnés. Il s’adresse tout particulièrement aux jeunes Québécois qui n’ont pas nécessairement la formation ou de grands revenus: après tout, il a acheté son premier immeuble à 19 ans alors qu’il travaillait dans une épicerie.

Cory se spécialise dans l’achat des immeubles à cinq portes et plus et donne une variété de conseils sur les meilleures pratiques d’investissement immobilier. Il parle notamment de la prospection et de la recherche de financement, et publie même des vidéos behind the scenes de ses négociations. Cory se taille une place dans notre liste pour la façon candide et directe dont il s’adresse à ses abonnés, ce qui de toute évidence lui procure un réel succès.

Adultes «Responsables» (@adultesresponsables) – 920 abonnés

L’équipe derrière le compte TikTok Adultes «Responsables» est composée d’Henri Beaumier, de Frédéric Bourdages et de Gabrielle Gauthier-Veillette. Tous trois sont conseillers en sécurité financière chez Industrielle Alliance et proposent des conseils sur les finances personnelles, des placements aux assurances en passant par le budget. Ils utilisent souvent les modes et musiques virales de TikTok pour rendre leurs sujets plus faciles d’approche.

Ils possèdent également des comptes Instagram et Facebook où ils explorent plus en profondeur les sujets abordés. Puisqu’ils sont des professionnels, ils sont en mesure d’offrir gratuitement une rencontre aux abonnés qui leur écrivent. Même si leur compte n’a pour l’instant que 920 abonnés, il vaut la peine d’être découvert, car on y est assuré de recevoir des astuces de pro.

Coach Emilio (@coachemilio) – 3458 abonnés

Coach Emilio se décrit comme un entrepreneur, investisseur et coach financier. Ses vidéos couvrent un très large éventail de sujets: l’investissement en bourse, la cryptomonnaie, les NFT, les revenus passifs et boulots secondaires ou encore l’actualité financière. Tout le monde peut donc y trouver son compte, surtout puisqu’il publie plusieurs vidéos par semaine.

Autre aspect intéressant: Coach Emilio propose également des critiques littéraires sur des livres traitant des finances. À ce sujet, il n’hésite pas à faire part de ce qu’il a moins aimé, une qualité qui le fait se démarquer des autres. Il fait aussi des vidéos où il discute de concepts psychologiques et philosophiques de même que de la manière dont on peut les appliquer en finance.

Alex Bélanger (@alexbelangerimmobilier) – 19,2 k abonnés

Alex Bélanger est investisseur immobilier et partage son savoir-faire avec plus de 19 000 abonnés. Malgré le format court de TikTok, il parvient à faire des vidéos à la fois simples et détaillées sur l’achat de logements et la gestion de son parc immobilier. Il discute également de la location à courte durée sur Airbnb. Le tout avec honnêteté et franchise.

Alex Bélanger préconise des exemples et des mises en situation pour transmettre son message, et c’est ce qui lui vaut sa place dans notre liste. Par ailleurs, il possède également des petites entreprises et partage parfois des vidéos sur l’entrepreneuriat. On retrouve aussi plusieurs recommandations de livres sur ses sujets de prédilections.

François Lambert (@francoislambert.one) – 17,7 k abonnés

Un des entrepreneurs les plus connus au Québec depuis sa participation à l’émission Dans l’œil du dragon, François Lambert est présent sur TikTok depuis l’été 2021. Tous les jours, il publie des vidéos sur l’actualité économique et politique ainsi que sur ses propres investissements en bourse. Son franc-parler et son humour pince-sans-rire sont bien évidemment omniprésents dans ses vidéos suivies par plus de 17 000 personnes. Il est difficile de trouver quelqu’un ayant autant d’expérience que l’ancien dragon; c’est pourquoi son compte est un incontournable.

Alex Demers (@alexdemers360) – 3638 abonnés

Alex Demers est à la tête d’une firme d’investissement indépendante offrant des formations spécialisées sur le courtage en ligne et les différents types de trading. Ses vidéos sont en quelque sorte des condensés de ses cours, puisqu’il y explique sans passer par quatre chemins les dessous de l’investissement en bourse. Alex Demers évite aussi de vendre du rêve et de promettre à ses abonnés qu’ils deviendront riches rapidement. Il demeure terre à terre et honnête et c’est ce qu’on apprécie chez lui. Il propose également un balado où il aborde plus en profondeur les sujets dont il discute sur son compte.

Everest Day Trading (@everest_day_trading) – 15,3 k abonnés

Vous l’aurez compris, le compte Everest Day Trading partage des informations sur le day trading, une pratique aussi connue sous le nom de spéculation en séance. Les vidéos de son propriétaire, qui demeure anonyme, montrent à la fois ses propres expériences de day trading et des conseils sur les meilleures pratiques. Il s’intéresse également beaucoup à la cryptomonnaie et parle régulièrement à ses 15 000 abonnés de celles qui font l’actualité, comme le Doge Coin ou le Shiba Inu. On apprécie particulièrement son honnêteté quant aux pertes parfois difficiles associées au day trading.

The Crypto Master (@thecryptomaster) – 9488 abonnés

The Crypto Master est la référence ultime de notre liste pour tout ce qui concerne la cryptomonnaie. Il démystifie ce domaine de A à Z dans des vidéos informatives et accessibles à tous qui permettent réellement de comprendre comment ça marche. Il parle entre autres de l’actualité, des meilleures plateformes et techniques pour investir et des indicateurs.

Il montre aussi les dessous du minage de bitcoin qu’il fait dans son propre domicile. Ce qui démarque The Crypto Master des autres est son interactivité avec ses abonnés. Bon nombre de ses vidéos sont en effet produits en réponse à des commentaires de ses quelque 9 000 abonnés.

Joey Cartier (@joeycartier_) – 15,6 k abonnés

Joey Cartier est un investisseur financier dont le principal centre d’intérêt est l’actualité économique. Il couvre celle-ci dans des vidéos empreintes d’humour, une qualité appréciée pour un sujet parfois difficile d’approche pour le commun des mortels. Outre les nouvelles sur le marché boursier et les Facebook et Tesla de ce monde, il aborde aussi les bases de l’investissement, toujours en vulgarisant les concepts pour en faciliter la compréhension.

Grand fan de figures comme Warren Buffet et Jeff Bezos, Joey Cartier partage régulièrement ses recommandations de lecture pour apprendre à développer des compétences et une mentalité qui permet de s’enrichir. C’est le tiktoker le plus prolifique de notre liste, avec plusieurs centaines de vidéos à son actif. Il y a donc de quoi en apprendre beaucoup!

