Fourchettes de cotes de crédit: comment interpréter votre cote

Si vous avez récemment consulté votre cote de crédit, vous vous demandez peut-être ce que signifie ce chiffre. Ou peut-être voulez-vous savoir comment augmenter votre cote de crédit afin d’atteindre vos objectifs financiers. Nous avons établi des lignes directrices générales pour que vous sachiez à quoi vous attendre avec une cote supérieure à 600. Nous vous donnons également quelques conseils sur la manière de progresser dans les fourchettes de cotes de crédit.

Cote de crédit entre 600 et 649

Une cote de crédit comprise entre 600 et 649 est généralement considérée comme inférieure à la moyenne. Dans cette fourchette de cotes, il est difficile d’obtenir certains types de comptes de crédit, comme un prêt automobile ou un prêt hypothécaire classique. Toutefois, une cote de 600 devrait vous permettre d’être admissible à des cartes de crédit et à des prêts de niveau inférieur.

Si votre cote de crédit est inférieure à 600, vous risquez de ne pas être admissible à la plupart des cartes de crédit traditionnelles disponibles sur le marché. Examinez votre utilisation de crédit et votre historique de paiements. Si vous manquez constamment des paiements ou si vous dépassez le plafond de vos cartes de crédit, votre cote de crédit en souffrira. Si vous commencez à peine à rétablir votre cote, dressez une liste de tous vos comptes de crédit, des dates d’échéance des paiements et des soldes dus. Vous pourrez ainsi établir un budget adéquat.

En restant organisé, vous vous assurez que vous n’oubliez rien et que vous ne diminuez pas accidentellement votre cote de crédit.

Et si vous n’avez actuellement pas de carte de crédit permettant de rétablir votre crédit, ou tout autre prêt ouvert? Vous pourriez vouloir demander une carte de crédit conçue pour vous aider à reconstruire votre crédit. Ces cartes sont faciles à obtenir, comportent généralement des conditions supplémentaires pour garantir que vous rembourserez tout l’argent et peuvent montrer aux futurs prêteurs que vous êtes désormais responsable en matière de crédit.

Cote de crédit entre 650 et 659

Si votre cote de crédit se situe entre 650 et 659, vous êtes généralement admissible à la plupart des types de prêts. Toutefois, comme votre cote se situe dans la fourchette inférieure de la catégorie «passable», vous ne pourrez pas bénéficier de taux d’intérêt compétitifs et ne serez généralement approuvé que pour un prêt d’une valeur modeste.

Malheureusement, une cote de 650 ne vous permet pas non plus d’obtenir un prêt hypothécaire assuré. Si vous avez besoin d’accéder à un crédit comme un prêt important ou si vous espérez acheter une maison, un meilleur taux d’intérêt peut vous faire économiser des milliers de dollars en frais d’intérêt. On peut parler de dizaines de milliers de dollars sur un prêt hypothécaire.

Vous ne nous croyez pas? Utilisez la calculatrice d’hypothèque Hardbacon et la calculatrice de prêt automobile pour voir la différence que fait votre taux d’intérêt.

Étant donné que la fourchette de cotes de crédit entre 650 et 659 est généralement considérée comme moyenne, elle est également relativement facile à atteindre. Il suffit d’être constant. Faites l’effort de payer toutes vos factures à temps. Vous pouvez mettre en place des paiements automatiques pour ne pas avoir à vous soucier des oublis. Vous devez également donner la priorité au paiement de tous les comptes en souffrance.

En outre, visez une faible utilisation du crédit en essayant de rembourser vos cartes de crédit, car cela améliorera votre cote. Si votre limite de crédit est proche de ce que vous dépensez chaque mois pour des produits de première nécessité, vous pouvez essayer de payer votre carte de crédit plus fréquemment ou à l’avance afin que le solde soit faible au moment où votre relevé est produit. C’est à ce moment-là que votre ratio d’utilisation du crédit est pris en compte.

Cote de crédit entre 660 et 679

Bien qu’une cote de crédit comprise entre 600 et 679 soit toujours dans la partie inférieure de la moyenne, elle commence à vous offrir plus d’options. En règle générale, vous aurez besoin d’une cote de crédit minimale d’environ 670 pour être admissible à un prêt automobile, bien que les exigences varient évidemment d’un prêteur à l’autre. À ce stade, vous ne serez pas non plus admissible à un prêt hypothécaire assuré.

Malheureusement, si une cote de 660 facilite l’accès à la plupart des types de prêts, elle n’est pas encore assez élevée pour bénéficier de taux d’intérêt compétitifs. Néanmoins, l’accès à une variété de prêts vous permettra d’obtenir plus facilement un crédit lorsque vous en aurez besoin, de diversifier votre historique de crédit et, en fin de compte, de renforcer votre cote de crédit.

Une cote de crédit comprise entre 660 et 679 étant considérée comme moyenne, elle n’est pas particulièrement difficile à atteindre. En général, il vous suffit d’effectuer le paiement minimum, ou idéalement plus, de chaque compte de crédit pendant un certain temps. Vous pouvez également constater que votre cote de crédit augmente considérablement si vous payez la plupart de vos soldes, car votre ratio d’utilisation du crédit sera plus faible, ce qui est une bonne chose. Votre ratio d’utilisation du crédit représente le montant que vous devez sur les cartes de crédit et les lignes de crédit par rapport aux limites de crédit. Moins vous devez, mieux c’est.

Cote de crédit entre 680 et 699

Si votre cote de crédit se situe entre 680 et 699, la plupart des prêteurs vous considèrent comme étant dans la «bonne» catégorie. Vous serez facilement admissible à la plupart des types de prêts, bien que votre cote ne soit pas assez élevée pour que vous puissiez bénéficier des taux d’intérêt les plus bas. Vous pouvez également être admissible à un prêt hypothécaire à ce stade. Selon la loi, vous devez avoir une cote de crédit de 680 ou plus pour obtenir un prêt hypothécaire assuré (c’est-à-dire un prêt hypothécaire avec une mise de fonds de moins de 20%).

Pour atteindre une cote de crédit comprise entre 680 et 699, il est important que vous vous assuriez de payer vos factures à temps. Vous devez également éviter les vérifications de crédit avec impact si possible. Elles apparaissent comme des «enquêtes» sur votre dossier de crédit et peuvent avoir un impact négatif sur votre cote pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

Cote de crédit entre 700 et 719

Une cote de 700 à 719 se situe généralement dans la catégorie «bonne», mais elle se situe dans la partie inférieure de la fourchette. Vous pourrez toutefois facilement gravir les échelons. Bien que vous ne puissiez pas nécessairement bénéficier des taux d’intérêt les plus compétitifs, une cote de 700 vous donnera accès à une grande variété de prêts. De plus, si vous gérez bien vos finances, que vous effectuez vos paiements à temps et que vous ne contractez pas de nouveaux emprunts, vous pourrez de manière relativement facile passer assez rapidement dans la catégorie des «très bonnes» cotes de crédit.

Heureusement, tant que vous fournissez un effort constant, il est relativement simple d’atteindre une cote de 700 à 719. Les créanciers voudront voir des antécédents de paiements réguliers, des soldes peu élevés sur vos cartes et lignes de crédit, et des décisions financières responsables. Par exemple, ne demandez pas le financement d’une voiture de luxe si elle n’est pas viable financièrement. Tant que vous suivez ces directives, votre cote atteindra à coup sûr un jour la fourchette 700 à 719.

Cote de crédit entre 720 et 729

Lorsque vous atteindrez la fourchette de cotes de 720 à 729, vous commencerez à vous situer au milieu de la catégorie «bonne». Il sera plus facile pour vous d’être approuvé pour la plupart des prêts et vous commencerez probablement à bénéficier de meilleurs taux d’intérêt, même si vous ne bénéficierez pas encore des taux les plus bas disponibles. Toutefois, une cote de crédit de 720 signifie que vous avez probablement encore une ou deux failles dans votre dossier de crédit ou que vous avez simplement un historique de crédit plus court.

Afin d’améliorer votre cote de crédit pour qu’elle se situe dans la fourchette entre 720 et 729, vous devez maintenir autant de comptes de crédit existants que possible. Vous devriez surtout éviter de fermer les cartes de crédit qui sont ouvertes depuis longtemps. Cela pourrait entraîner une chute de votre cote. Vous devez également vous assurer que vous effectuez tous les paiements à temps et éviter d’ouvrir de nouvelles cartes ou de demander d’autres prêts.

Cote de crédit entre 730 et 749

Une cote de crédit comprise entre 730 et 749 est généralement considérée comme la plus élevée des «bonnes» cotes. Bien que vous ne puissiez pas bénéficier de taux d’intérêt très bas, vous n’aurez aucun problème à obtenir la plupart des types de prêts. À condition évidemment que vous puissiez raisonnablement vous le permettre. Étant donné que l’obtention d’une cote de crédit de 730 requiert beaucoup de bonnes habitudes, vous continuerez probablement à gravir les échelons et à atteindre la fourchette de cote de crédit «excellente» au fil du temps.

Bien qu’une cote de crédit de 730 ne soit pas époustouflante, elle est assez difficile à atteindre. Elle exige que vous fassiez des efforts soutenus au fil du temps. En d’autres termes, pour atteindre cette fourchette, vous devrez prendre de bonnes habitudes de renforcement de crédit. Respectez vos paiements et évitez de demander de nouveaux prêts, surtout si vous avez une demande de prêt importante à venir, comme une demande de prêt hypothécaire.

Assurez-vous que vos comptes de crédit les plus anciens restent ouverts et vérifiez et signalez régulièrement toute activité frauduleuse. Ces conseils ne vous permettront pas d’atteindre la cote de crédit de 730 à 749 du jour au lendemain, mais vous êtes sûr de l’atteindre si vous transformez ces conseils en habitudes.

Cote de crédit entre 750 et 779

Une fois que votre cote de crédit se situe entre 750 et 779, vous commencez à entrer dans la catégorie «excellente». Bien que les paramètres exacts varient selon la société d’évaluation de votre cote de crédit, cela signifie généralement que votre dossier de crédit ne comporte qu’un problème mineur occasionnel. Si vous avez une cote de crédit de 750 ou plus, vous pourrez facilement obtenir des prêts à des taux d’intérêt extrêmement compétitifs. Une bonne nouvelle si vous souhaitez demander un prêt hypothécaire!

Pour atteindre une cote entre 750 et 779, vous devez éliminer tous les problèmes potentiels de votre profil de crédit. Évitez d’ouvrir constamment des cartes de crédit et de vous exposer à des vérifications fréquentes. Si vous avez des soldes importants sur vos cartes de crédit, donnez la priorité à leur remboursement, ce qui améliorera votre utilisation du crédit. Utilisez la calculatrice de remboursement des dettes Hardbacon (méthode avalanche) pour vous aider à rembourser vos dettes et à économiser sur les frais d’intérêt.

Cote de crédit entre 780 et 799

Une fois que vous vous trouvez dans la fourchette «excellente», vous n’avez généralement pas à vous soucier d’augmenter sensiblement votre cote de crédit. Cependant, chaque prêteur a des critères différents pour définir ce qui est «excellent». Si vous souhaitez vous donner une plus grande marge de manœuvre, vous pouvez viser une cote de 780 à 799, ce qui vous garantira presque à coup sûr l’accès à des prêts à faible taux d’intérêt.

Obtenir une cote de crédit de 780 ou plus peut être difficile, mais cela en vaut la peine. Vous devez vous assurer qu’aucun facteur négatif ne figure dans votre dossier de crédit. Une cote de 780 n’exige qu’un compte de crédit parfait à hauteur de 86% à 91%. Il y a donc une petite marge de manœuvre pour les contretemps.

Une cote parfaite exige un historique de paiement de longue date et un portefeuille de crédit diversifié. Comme il peut être difficile de travailler sur ces deux facteurs à court ou moyen terme, vous devrez accumuler tous les points que vous pouvez obtenir grâce à d’autres facteurs, tels que le maintien d’une utilisation du crédit aussi faible que possible.

Cote de crédit entre 800 et 849

Une cote de crédit comprise entre 800 et 849 est extrêmement impressionnante. Bien que votre cote puisse techniquement encore s’améliorer, elle est suffisamment élevée pour que vous n’ayez aucun problème à obtenir des prêts avec le taux d’intérêt le plus bas possible, tant que le capital correspond à votre niveau de revenu.

Obtenez les meilleurs taux grâce aux outils de comparaison de prêts hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts Harbacon.

Obtenir une cote de crédit comprise entre 800 et 849 peut être difficile. Si vous visez une cote aussi élevée, il est bon de commander un rapport de crédit détaillé pour comprendre exactement quels facteurs sont retenus contre vous. Ensuite, efforcez-vous de corriger tout ce que vous pouvez, comme une utilisation élevée du crédit. Évitez les vérifications de crédit avec impact et attendez la fin du temps imparti pour toute atteinte à votre cote de crédit. Lentement mais sûrement, vous atteindrez une cote de 800.

Cote de crédit entre 850 et 899

Selon le modèle de notation utilisé par les agences d’évaluation du crédit, la cote maximale est soit de 850, soit de 900. Dans tous les cas, une cote comprise entre 850 et 899 est très impressionnante. Tant que vous n’avez pas trop de crédits facilement accessibles par rapport à vos revenus, vous n’aurez aucun problème à obtenir des prêts. Une cote de crédit de 850 vous permettra également de bénéficier de taux d’intérêt très compétitifs, ce qui vous fera économiser de l’argent à long terme.

Étant donné qu’il est très difficile d’atteindre une cote de crédit de 850 à 899, vous devez être parfaitement au courant de vos comptes de crédit et les maîtriser. Bien que nous vous recommandions d’adopter toutes les habitudes mentionnées ci-dessus, en particulier celles consistant à maintenir un faible taux d’utilisation du crédit et à payer toutes les factures à temps, vous pouvez également demander un rapport de crédit détaillé pour vous assurer qu’il n’y a pas d’erreurs ou d’activités frauduleuses à votre encontre.

Cote de crédit de 900

Selon le modèle de cote de crédit des agences d’évaluation du crédit, il se peut qu’une cote de 900 ne soit pas possible – la cote de crédit maximale de TransUnion est de 850. Cependant, la cote maximale d’Equifax est de 900, il est donc techniquement possible d’obtenir une cote de crédit très élevée. Bien qu’il n’y ait pratiquement aucune différence entre une cote de crédit de 899 et de 900, à part le fait de pouvoir s’en vanter, vous aurez toujours accès à une grande variété de prêts et à des taux d’intérêt extrêmement compétitifs.

Si vous êtes déterminé à obtenir une cote de crédit de 900, vous devrez boucler votre ceinture pour un long voyage. En plus de toutes les étapes recommandées ci-dessus, nous vous conseillons vivement de contracter différents types de prêts pour diversifier votre profil de crédit, puis d’éviter toute nouvelle vérification de crédit avec impact.

Vous devrez également prendre votre mal en patience. Il faudra probablement un an ou deux pour que les enquêtes avec impact liées à vos différents prêts cessent d’avoir un effet sur votre cote. Dans l’intervalle, mettez en place des paiements automatisés afin de ne pas risquer de manquer accidentellement un paiement et de voir votre cote chuter.