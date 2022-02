Mêmes les jeunes en santé ont besoin d’une assurance voyage. Voici pourquoi

Il fut un temps où l’assurance voyage était vue comme une idée déconnectée de la réalité de la génération Z et des millénariaux. On pensait que rien ne nous frapperait.

Je vous dévoile un secret. Les assurances voyage ne servent pas juste à apaiser vos parents ou à protéger vos bagages. Elles sont aussi là pour garantir que si quelque chose d’inattendu se passe chez vous ou en voyage, vous pourrez rentrer à la maison sans traîner des dettes.

Une assurance voyage, à quoi ça sert?

Avoir des choses, c’est agréable, mais les perdre c’est vraiment déplaisant et coûteux.

Bien sûr, en voyage, il y a les biens qu’on prend avec nous qui peuvent avoir une valeur importante: il y a les vêtements, les bijoux, les équipements électroniques, même votre brosse à dents électrique qui vaut presque 100 $. En cas de perte, ce sont des biens qui doivent être remplacés, ce qui coûte cher à faire quand on est loin de chez soi.

Mais le plus important, c’est votre santé. S’il vous arrive quelque chose, il faut vous assurer de pouvoir être soigné sans avoir à payer de votre poche. Puis, s’il vous arrive quelque chose de grave, il faut pouvoir vous rapatrier. Oui, des choses assez sérieuses peuvent se passer.

Finalement, si la pandémie nous aura appris quelque chose, c’est l’utilité des assurances annulation de voyage ou interruption de voyage. Ces dernières pourraient vous sauver beaucoup d’argent, de temps et de stress. En tout cas, maintenant, je ne pourrais pas partir sans ça.

Et bien d’autres raisons…

On sait que perdre ses valises et se faire voler des articles en voyage sont des inconvénients coûteux. Mais il y en a d’autres que vous devez connaître. Voici quelques exemples:

Votre enfant a une maladie grave que votre assurance de voyage collective ne couvre pas;

Votre employeur vous envoie en déplacement et n’offre pas d’assurance voyage à votre famille qui vous visite;

Vous êtes déjà en vacances et devez annuler votre séjour, car il y a une urgence familiale chez vous;

Vous êtes ailleurs au Canada et vous avez besoin d’un médecin, mais il ne veut pas prendre votre carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ);

Vous étiez à l’étranger durant une longue période et il y a un délai entre votre retour au Québec et l’entrée en vigueur de votre couverture de la RAMQ.

La plupart de ces situations peuvent être couvertes par l’assurance annulation et l’assurance santé. Toutes les deux peuvent vous épargner beaucoup d’argent et de stress.

L’assurance annulation, votre meilleure alliée

Papa ou maman tombe malade à son domicile et vous êtes au Mexique depuis quelques jours. Vous devez quitter la plage pour vous rendre à leur chevet. Voilà une situation inattendue qui a un impact sur vous sans être directement liée à votre santé. Certaines assurances annulation vous laisseront prendre un vol pour des urgences liées à la famille. Sinon, vous devez faire le choix entre vos responsabilités familiales et le prix d’un billet d’avion acheté au dernier moment.

Avoir une assurance annulation qui couvre les situations exceptionnelles pour vous et pour vos proches peut vous permettre d’annuler et de vous faire rembourser des sommes importantes. Il peut s’agir d’une maladie grave d’un de vos proches, d’un décès ou même d’un accident arrivant à vos parents. Si vous savez qu’il y a des risques, mieux vaut vous assurer avec une assurance annulation et peut-être acheter un peu moins de souvenirs sur place.

Les assurances médicales pour les voyages

C’est bien connu que la RAMQ ne paie pas tous les coûts liés à une urgence à l’étranger. Même si vous voyagez ailleurs au Canada, la RAMQ paie seulement la somme d’argent qu’un traitement semblable coûte au Québec. Tous les frais supplémentaires sont la responsabilité de l’individu.

En prenant une assurance voyage qui offre une protection pour les soins médicaux, vous ne devez pas payer de votre poche. Toujours est-il que même si la RAMQ est là pour vous, il peut y avoir des limitations de remboursement pour certains soins s’ils ne sont pas nécessaires ou s’ils sont dus à une condition préexistante.

Comment trouver une assurance voyage

Il y a beaucoup de fournisseurs d’assurances voyage, peu importe votre âge. Par exemple, certaines universités offrent des assurances collectives qui incluent aussi des assurances voyage. Certains milieux de travail en ont aussi.

Les cartes de crédit avec assurance voyage

Les cartes de crédit ont souvent une assurance de voyage. Ça peut être pratique pour un voyage de ski ou un petit séjour à New York. Encore une fois, ça vaut le coup de regarder de ce côté pour faire le choix le plus économiquement intéressant.

Les agences de voyages

Les agences de voyages ont aussi des politiques d’assurances et des forfaits, souvent en lien avec la destination. Les agents sont souvent bien placés pour vous conseiller. Même les sites de voyage en ligne offrent des assurances voyage. Peu importe la source, il faut lire les petits caractères pour ne pas se faire prendre par des exclusions, des politiques de remboursement, de déplacement, de dates et d’annulation. Faites attention aux exclusions pour les intempéries.

Les assureurs et certaines institutions financières

Bien sûr, il y a plein d’institutions financières et de courtiers d’assurances qui offrent des polices d’assurance voyage.

La règle d’or est de demander à votre assureur ou à votre banque actuelle s’il y a une police pour tirer profit de tout rabais potentiel. Leurs polices peuvent être plus complètes que celles des cartes de crédit ou de votre employeur. Si vous êtes travailleur autonome, c’est avec un courtier d’assurance que vous trouverez une couverture adaptée à votre situation.

Trop assuré… ou pas assez

Alors comment choisit-on notre assurance ? Commencez par regarder ce que vous payez déjà. Il faut lire les termes et conditions des polices. Faites une liste de vos besoins et vérifiez si vous êtes déjà couvert.

Il faut porter une attention particulière aux personnes qui sont couvertes par vos assurances collectives. Il se peut que celles-ci ne couvrent pas un enfant qui a une maladie grave pendant les vacances. Si, par hasard, vous manquez de protection et même si vous avez déjà un courtier d’assurance, cela demeure une bonne idée de comparer les prix. C’est encore votre argent sur la table. Vous pouvez consulter un comparateur, comme celui de Hardbacon, pour vous simplifier la vie.

Déclarer ses soucis de santé avant de partir

On s’entend qu’il y a des conditions de santé plus difficiles à assurer que d’autres. Il est toujours mieux de déclarer une maladie grave ou préexistante. Vous ne voudriez pas être en voyage, avoir un souci et finalement avoir payé votre assurance pour rien. Ce ne serait pas vraiment l’idéal.

Là où ça touche les millénariaux, c’est qu’il est recommandé de déclarer ses problèmes de santé mentale aussi, car il peut y avoir des exclusions. Vous pensez que j’exagère? Avec une assurance, on m’a refusé une réclamation pour mes dents parce que j’ai un diagnostic d’anxiété. Disons que la madame n’était pas très contente et qu’elle a décidé de se faire assurer ailleurs après.

Si vous avez une chose à retenir, c’est que les assurances voyage ne sont pas là juste pour des réclamations de bagages perdus ou des appareils volés. Les assurances voyage représentent un coût minime qui pourrait vous sauver beaucoup d’argent avant, pendant et après les vacances.

Il faut s’assurer que tout le monde est assuré et comprendre les limitations. Une personne qui vous vend une assurance est là pour vous donner ce genre d’informations.

Ainsi, n’hésitez pas à arriver avec une liste de questions et de mises en situation, c’est son travail de répondre à vos interrogations.