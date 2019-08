On boit quoi?

Voici les bouteilles coup de cœur de la rédaction pour se rincer le gosier tout le week-end !

Cazadores Blanco

Cette téquila mexicaine aux notes d’agave prononcées arbore une robe cristalline et des arômes de pomme et d’épices. La bouche est douce et parfumée d’agrumes et d’épices blanches. La finale est à la fois nette et chaleureuse : idéale pour savourer délicatement, et sans citron !

33 $, à la SAQ

Chardonnay Longshot

Cet aromatique chardonnay californien ne manque pas d’audace ! Ayant été récoltés à maturité durant les nuits froides, les raisins confèrent des arômes de fruits frais au vin. Quant aux saveurs, elles sont marquées par la pomme et la poire, et rehaussées par le chêne et le caramel.

15 $, à la SAQ

The Chocolate Block 2017

Ah, ce vin ! 69 % Syrah, 14 % Grenache, 11 % Cabernet Sauvignon et 5 % Cinsault : un assemblage de cépages au nez exubérant. C’est principalement la violette, le chêne, le tabac et le moka qui excitent le sens olfactif. Très sec, ce vin rouge est presque entièrement dépourvu de tanins, une expérience dépaysante !

40 $, à la SAQ

César végétalien

Ingrédients

1 ½ oz de vodka Grey Goose

4 oz de mélange pour césar Walter végétalien

4 traits de sauce

piquante Cholula

piquante Cholula ½ oz de jus de lime

Sel marin

Sel de céleri

Poivre

Garniture

Guacamole sur croûton

Bouquet de feuilles de coriandre fraîche

Jus de citron en quantité suffisante

Préparation

Givrer le rebord d’un verre de sel marin, de sel de céleri et de poivre à l’aide de jus de citron. Remplir le verre de glaçons, puis verser la vodka, le mélange pour césar, la sauce piquante et le jus de lime, remuer délicatement. Ajouter les garnitures, puis servir aussitôt.

Recette de Grey Goose Vodka