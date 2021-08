Six métiers pour travailler en solo

Vous n’êtes pas exactement un «joueur d’équipe» et vous préférez travailler en solitaire pour vous épanouir? Voici six métiers qui pourraient vous plaire et vous inspirer.

Artiste ou artisan

Adli Wahid/Unsplash

De la restauration d’œuvres d’art à la sculpture, en passant par l’illustration, la création graphique et la céramique, les métiers d’art impliquent généralement de longues périodes de travail en solo. Dans un atelier ou à l’ordinateur, ils se prêtent à merveille au travail autonome.

Camionneur

Sillonnant les routes pendant des heures pour transporter des marchandises d’un point A à un point B, les camionneurs et camionneuses n’ont pas peur de la solitude. Mais il ne suffit pas d’aimer la route et la solitude pour faire ce métier, il faut aussi savoir rester concentré et alerte en tout temps.

Jardinier ou architecte paysagiste

Si vous aimez la nature et rêvez de travailler au grand air, l’entretien des jardins et la conception de paysage pourraient bien vous combler. Beaucoup de jardiniers sont d’ailleurs des travailleurs autonomes et œuvrent à leur compte.

Réviseur ou traducteur

Christin Hume/Unsplash

Si vous maîtrisez une ou plusieurs langues sur le bout de vos doigts, vous pourriez miser sur le télétravail ou la pige pour réaliser divers mandats de révision ou de traduction qu’on vous confierait par courriel, par exemple.

Testeur de jeux vidéo

Erick McLean/Unsplash

L’univers des jeux vidéo vous passionne et vous possédez une excellente capacité de concentration ? Ce métier pourrait vous convenir à merveille! Seul dans votre salon, vous pourrez vous servir de votre connaissance des jeux vidéo pour repérer les bugs et suggérer des améliorations.

Agent d’investigation privé

S’il rencontre régulièrement ses clients, le détective privé passe la plupart de son temps à mener des recherches seul depuis son bureau ou de la filature sur le terrain (pour re­trouver un mauvais payeur par exemple). Il travaille donc surtout en solo et doit savoir se faire discret.