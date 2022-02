Au tour de la STM de critiquer le REM de l’Est 

C’est au tour de la STM de remettre en question la pertinence du REM de l’Est. Cet accueil mitigé de la STM s’ajoute aux critiques exprimées hier par l’ARTM.

Les constats de la Société de transport de Montréal (STM) sur les impacts qu’aura le REM de l’Est sur son réseau de transport en commun ont été révélés dans La Presse mercredi matin. Le quotidien dit avoir mis la main sur une analyse interne, non signée et non datée.

Questionnée sur cette note par Métro, la STM confirme son existence, mais refuse de la transmettre sans passer par une demande d’accès à l’information.

L’analyse obtenue par La Presse révèle notamment que la STM n’a «aucunement» été consultée pour le projet. Comme l’ARTM, la STM estime que le REM de l’Est va cannibaliser les déplacements actuellement enregistrés par les autres lignes de transport en commun, plutôt que de favoriser le passage de l’automobile au transport collectif.

«Ce modèle n’est pas viable à court, moyen et long termes pour la région», déplore la STM.

En marge du comité exécutif, la mairesse de Montréal a tenu à rappeler mercredi son appui au projet de REM de l’Est.

Il est important de rappeler à quel point un réseau de transport collectif structurant est important pour l’Est. C’est un outil incomparable au niveau du développement économique, du développement résidentiel. C’est une des meilleures façons de contribuer à la revitalisation de ce secteur. Ce projet, on y croit. Valérie Plante, mairesse de Montréal

