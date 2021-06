Les meilleurs trucs pour protéger, sécuriser et éviter de se faire pirater son compte Facebook

Retrouvez les meilleurs trucs et conseils pour éviter que votre compte Facebook ne soit piraté. Nous vous partageons les meilleures précautions à prendre pour protéger votre compte, vos informations, vos amis et tout ce que vous avez publié sur le réseau social.

Facebook est une cible de prédilections pour les pirates informatiques.

D’une part, le réseau regorge d’informations personnelles permettant d’effectuer des fraudes. Mais surtout, avec son important bassin d’utilisateurs, c’est un immense océan de proies potentielles.

Il suffit que notre compte soit piraté pour compromettre également ceux de nos amis, voir même notre entreprise si l’on a une page pour celle-ci.

C’est pourquoi il est important de prendre toutes les précautions possibles pour sécuriser son compte Facebook, afin d’éviter que celui-ci ne tombe entre de mauvaises mains.

Nous vous partageons ici une liste des actions à envisager pour renforcer la sécurité de votre compte.

Avoir un bon mot de passe pour son compte

Le mot de passe de notre compte Facebook est évidemment la base de la base. C’est la clé de la porte d’entrée vers notre compte. Il faut donc s’assurer que notre clé est solide!

D’abord, et c’est vrai pour tous nos types de comptes, il ne faut jamais, jamais, jamais que ce soit un mot de passe que l’on utilise pour un autre compte.

Si oui, c’est un simple jeu de domino pour des pirates. Il suffit qu’un de nos comptes tombe entre de mauvaises mains et tous nos comptes avec le même mot de passe ont de graves chances d’être compromis aussi.

Ensuite, il faut choisir un mot de passe fort. Le plus long, le mieux s’est. Y ajouter des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, bref le rendre le plus complexe possible.

Certes, j’en conviens, ce n’est pas évident retenir un tel mot de passe. C’est pourquoi les gestionnaires de mots de passe ont été inventés!

Des solutions comme Dashlane, 1Password, NordPass et autres enregistrent et cryptent nos mots de passe. Nous n’avons donc pas à retenir tous les mots de passe complexes que l’on a pour chacun de nos comptes.

Activer l’authentification à double facteur

Si le mot de passe est la clé principale pour notre compte Facebook, l’authentification à double facteur est le verrou en acier que l’on ajoute à notre porte.

En plus d’entrer notre mot de passe pour se connecter à notre compte, Facebook va chercher à obtenir une deuxième validation.

C’est l’authentification à double facteur!

On reçoit, par texto SMS ou bien via une application de 2FA, un code de 6 chiffres que l’on va devoir inscrire pour se connecter.

Je le concède, c’est un peu plus fatigant pour se connecter chaque fois, mais ça ajoute tellement une grosse couche de sécurité.

Les chances ne sont pas nulles à 100% que notre code ne sera pas interceptées via SMS. Si notre carte SIM ou notre téléphone est compromis par exemple, il se peut que notre code soit intercepté. Mais une application de 2FA quant à elle génère des codes toutes les 30 secondes! C’est pas mal plus difficile à craquer.

Protégez vos comptes à l’aide d’une application d’authentification à double facteur

Comment activer l’authentification à double facteur sur Facebook pour protéger son compte

Activer les alertes de connexion

Si l’idée de la double authentification vous semble laborieux ou que vous voulez quand même vous ajouter une précaution supplémentaire, il est possible d’activer les alertes de connexion sur son compte Facebook.

Moindrement qu’une connexion est faite sur notre compte, Facebook va nous avertir.

On peut déterminer si l’on veut être averti via une notification Facebook, Messenger ou bien par courriel.

Protégez votre compte Facebook des intrus avec les alertes de connexions

Désactiver l’enregistrement de vos informations de connexion

Avoir un bon mot de passe pour son compte Facebook et avoir activé la double authentification c’est bien beau, mais tout ceci ne vaut plus rien si l’on a activé l’enregistrement de nos informations de connexions.

De quoi je parle? Je parle de la proposition que Facebook nous fait lorsqu’on se connecte et qu’il nous demande si l’on veut enregistrer nos informations pour le navigateur ou appareil que l’on utilise.

Ceci fait donc en sorte qu’on appuie sur sa photo de profil, sur la page de connexion, et hop on est connecté!

C’est super pratique si l’on veut se connecter le plus rapidement possible, mais oh combien dangereux si notre appareil tombe entre de mauvaises mains!

Pour désactiver l’enregistrement de nos informations de connexion sur Facebook, il faut:

Aller dans les paramètres Sélectionner l’onglet: Sécurité et connexion Se rendre dans l’option: Enregistrement de vos informations de connexion Appuyer sur: Modifier Retirer les appareils qui ont enregistré les informations

Déconnecter les appareils que l’on ne reconnait pas

Dans la même veine, il est judicieux d’aller faire un tour dans les appareils qui ont accès à notre compte Facebook. Il y en a peut-être là-dedans qu’on n’utilise plus ou qui ne sont carrément pas à nous!

En effet, il n’est pas impossible que l’on se soit connecté via l’appareil d’un ami, à la bibliothèque ou à notre hôtel en voyage.

À l’inverse, un intrus est peut-être parvenu à se connecter à notre compte!

J’expliquais dans mon texte sur comment savoir si notre Facebook a été piraté la façon pour voir la liste des appareils connectés à notre compte et comment leur retirer l’accès.

Identifier les faux courriels au nom de Facebook

L’hameçonnage est l’un des moyens de prédilections des pirates pour soutirer nos informations de connexion à notre compte Facebook.

Ces derniers créent notamment des courriels pour tenter de voler nos informations. Vous savez le genre de courriel pour nous dire que la sécurité de notre compte est « compromise » et qu’on doit se connecter pour remédier à la situation?

Ces courriels sont des pièges, alors qu’on nous redirige sur une page de connexion reprenant le look de Facebook. Si on fait l’erreur de ne pas voir la supercherie et qu’on entre notre mot de passe, bye bye, notre compte est piraté!

Avant de faire une telle chose, demandez-vous et vérifiez s’il s’agit bel et bien d’un vrai courriel de Facebook.

Le réseau social offre une fonctionnalité pour voir les courriels qu’ils nous ont envoyés récemment. Vous pouvez retrouver les détails dans la chronique ci-bas.

Courriel d’hameçonnage ou vrai courriel Facebook? Comment en être sûr?

Limiter la visibilité de nos publications à nos amis

C’est quelque chose que bien des gens ne font pas encore, limiter l’audience de leurs publications.

Par défaut, Facebook veut que l’on fasse découvrir notre chien, nos vacances, nos états d’esprit et toutes nos publications à la terre entière en les rendant publiques.

Seulement, est-ce vraiment nécessaire? Le moins d’informations que l’on partage sur les réseaux sociaux, le mieux s’est. Mais c’est encore mieux si on limite le nombre de personnes qui ont accès à nos publications.

Prenons un exemple de base, mais si l’on publie des photos de nous sur Facebook et que celles-ci sont paramétrées pour être visibles au grand public, qu’est-ce qui empêche un pirate d’aller les enregistrer et tenter de faire un vol d’identité?

Même chose pour toutes les informations que l’on partage! Celles-ci pourraient se retourner contre nous, notamment dans des cas d’hameçonnages.

Bref, il est toujours mieux limité nos publications à nos amis. Dans la chronique ci-bas, j’expliquais où aller pour modifier la confidentialité de nos publications passées. Pour celles futures, l’option est au même endroit.

Comment empêcher que nos vieilles publications Facebook nous hantent

Choisir des contacts de confiance pour récupérer son compte

Dans une situation où toutes ces barrières auraient été traversées par des pirates, il reste un dernier espoir avant de devoir passer par le support de Facebook. Cet espoir réside dans nos amis de confiance.

Facebook offre la possibilité de nommer des amis de confiances qui pourront nous aider à récupérer notre compte s’il devait être compromis.

Dans une telle situation, ces derniers peuvent nous envoyer une URL qui nous permettra de réaccéder à notre compte.

On pourra alors suivre le conseil que je donnais plus haut et déconnecter l’appareil du pirate qui a pris contrôle de notre compte.

Comment nommer des amis de confiances pour nous aider à récupérer notre compte Facebook piraté

Protéger ses appareils avec un antivirus

Pour terminer, un classique, mais oh combien toujours pertinent. Il faut protéger son ordinateur, son téléphone ou sa tablette avec une solution de protection antivirus.

Notre compte Facebook peut être compromis par une application ou une extension malveillante que l’on installe par mégarde.

Un antivirus va nous aider à détecter, bloquer et retirer ces menaces de sorte que notre compte Facebook et tous nos autres comptes seront davantage à l’abri des pirates.

Nos choix d’antivirus et suites de protection sur ordinateur

Les meilleurs antivirus pour téléphone et tablette Android et iOS