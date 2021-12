Retrouvez le Top 21 des tendances technos de l’année 2021

Appareils domotiques, électroménagers, jeux vidéo, réalité virtuelle, sécurité, l’année 2021 a été marquée par divers appareils technologiques de toutes sortes. Quelles ont donc été les tendances technos de l’année? Voici une petite revue des types de produits qui ont été en vogue.

Le télétravail a pris une place plus importante dans la vie des gens ces dernières années, pandémie oblige.

Avec cette tendance à travailler de la maison, on a pu remarquer une augmentation des achats des téléphones intelligents, des ordinateurs, des appareils ménagers et des télévisions.

Mais, on a pu également observer le développement de nouvelles habitudes technologiques, qui ont ainsi créées de nouvelles tendances de consommation chez la majorité des gens.

On vous présente le top 21 des tendances technos de 2021 ainsi que des chroniques que nous avons faites concernant certains de ces types de produits.

Découvrez les emojis les plus populaires de l’année 2021

Palmarès des meilleures applications de l’App Store: Qui sont les champions de 2021?

Palmarès des meilleures applications du Google Play Store: Qui sont les champions de 2021?

Top 21 des tendances technologiques de 2021

En restant à la maison, les gens se sont davantage créés de besoins, que ce soit au niveau de la maison, de la sécurité ou même au point de vue loisir. On vous montre le top 21 des nouvelles tendances technos pour l’année 2021.

La technologie à la maison

L’éclairage intelligent

Les lumières intelligentes ont connu une bonne croissance, comptabilisant une hausse de 20%. Parmi les produits intelligents les plus vendus, on retrouve les ensembles d’ampoules intelligentes colorées et les bandes lumineuses.

Créez un décor lumineux unique avec cette lampe sur pied intelligente

Embellissez vos pièces avec ces néons intelligents et personnalisables qui suivent le rythme!

Les électroménagers

Puisqu’on passe plus de temps à la maison, donc dans la cuisine, on veut nécessairement des électroménagers qui sauront répondre à nos besoins. Les ventes de gros électros ont augmenté de 16% en 2020 et de 11% en 2021.

Cuisinez n’importe quel aliment avec ce four de comptoir intelligent!

Personnalisez votre cuisine grâce à la toute dernière gamme de réfrigérateur Samsung

Fini les poils

La vente d’aspirateurs a augmenté de 15% pour les deux dernières années, grâce aux aspirateurs-balais. Les aspirateurs qui ramassent les poils sont les plus populaires cette année, avec une hausse de 160%!

Laissez la corvée d’aspirateur à ce petit robot intelligent!

Cet aspirateur Dyson nettoie rapidement notre maison ou appartement

Envie d’un café fait maison?

En faisant davantage de télétravail, on ne veut pas nécessairement sortir de la maison que pour aller se chercher un café au resto du coin. C’est pour cela que le café spécialisé à domicile a connu une hausse de 30%.

Cette cafetière High-Tech va séduire tous les amateurs de café

Savourez une tasse de café parfaitement à votre goût à tous les coups

De l’air chaud pour des frites?

Quand on veut des frites ou simplement des repas vite faits et santé, on pense souvent aux friteuses à air chaud. La vente de ces fameuses friteuses a augmenté de 61% cette année.

Manger des frites sans culpabiliser

Pour mieux dormir

La technologie du sommeil connait une croissance considérable, avec une hausse de 100% cette année. Les gens ont aussi acheté davantage d’écouteurs boutons pour les aider à mieux dormir, avec une hausse incroyable de 230%.

Voici les petits écouteurs à suppression de bruit ambiant et ils ne sont pas chers!

Echo Buds: Les écouteurs à suppression du bruit d’Amazon qui ont de quoi faire pâlir ses rivaux

Un massage dans le confort de notre chez-soi

Pendant un certain temps, les gym n’étaient pas accessibles. Certaines personnes ont dû se rendre à l’évidence et amener le gym à la maison. C’est ainsi que les produits de récupération physique et les appareils et pistolets de massage ont connu une forte augmentation de 50%.

Dites oui au massage de pieds à volonté!

Ce tapis roulant pliable est si ergonomique qu’il se range sous le divan

Pour les jeunes et moins jeunes

Les lego, aussi populaires après toutes ces années

Les produits Lego sont populaires depuis de nombreuses années, mais cette année, ils ont généré une croissance de 30%. Même les modèles réduits à monter soi-même, tels que «Nintendo Entertainment System» et «Le château de Poudlard» sont les plus demandés par les adultes collectionneurs.

Super Mario s’invite dans le monde des Lego!

La techno chez les enfants

En hausse de 40%, les appareils photo et les montres intelligentes pour les enfants connaissent une bonne année. Même les appareils photo reflex plein format ont connu une augmentation de 40%.

Fitbit Ace 3: le bracelet connecté qui veut faire bouger les enfants et suivre leur sommeil

Le trône des drones

Combinant le jeu de la création de contenue, les ventes de drones ont augmenté de 25% cette année.

Jeux vidéo

Les ordinateurs et les consoles de jeux ont connu respectivement une hausse de 50% et de 30%, car avec la pandémie, le jeu a pris de plus de place dans nos vies en étant confiné à la maison.

Jouez à vos jeux de Xbox sur Android avec le Xbox Game Pass Ultimate

Ces chaises ergonomiques permettent de « gamer » pendant plusieurs heures

Être assis confortablement

Qui dit plus de temps devant l’ordinateur, dit évidemment être assis confortablement pour plus longtemps. On a remarqué une hausse de 7% des ventes de meubles de bureau et de jeu.

8 conseils pour un bureau de travail ergonomique

Travaillez debout et assis grâce à ces bureaux ajustables et électriques

Retour vers le futur

Avec l’une des croissances les plus incroyables de 2021, on note les jeux d’arcade rétro, avec une hausse de 500%. Parmi ces jeux d’arcade, on y retrouve Big Buck Hunter et Marvel vs Capcom.

Imprimer, c’est encore d’actualité!

Puisqu’il est possible d’imprimer de manière écologique, la vente d’imprimantes à réservoir d’encre géant a augmenté de 60%. Alors que ce soit pour les enfants ou pour le télétravail, les divers types d’imprimantes disponibles sur le marché sauront répondre aux besoins de toute la famille!

L’imprimante tout-en-un parfaite pour votre petite famille

Comment choisir une imprimante selon nos besoins? Voici un guide pour faciliter ce choix

Les tourne-disques reviennent en force!

Avec le vinyle qui bat constamment des records de popularité, les ventes des tourne-disques ont augmenté de 25%. Les gens préfèrent se doter de tourne-disques plus performants.

Cette superbe table tournante rétro numérise nos vinyles sur clé USB

Accessoires pour voyager

Même si les voyages ont connu une baisse importante en 2020, on ne peut pas en dire autant pour l’année 2021. Puisque voyager est permis pour l’instant, on peut voir une croissance des ventes de valises, d’adaptateurs de voyage, de sacs et d’autres accessoires.

Adaptateur et convertisseurs de voyage: Lequel choisir?

Réalité virtuelle

Oculus a changé le visage de la réalité virtuelle en amenant la réalité virtuelle dans nos salons. Le métavers a connu une croissance de 50% cette année et ne montre aucun signe de ralentissement.

Faites vos propres vidéos de réalité virtuelle avec cette caméra 360o

La technologie sur la route

Voitures d’occasion

Avec la pénurie de puces électroniques, la demande de voitures d’occasion a augmenté. Ce qui amène une croissance des ventes de caméras de tableau de bord à 32%.

Ce support pour la voiture recharge note téléphone et offre une dash cam!

Pour connaître notre chemin

Les GPS ont aussi connu une forte croissance au niveau des ventes allant jusqu’à 65%. Les gens les utilisent davantage pour le transport routier, les VR, le hors-route ou même la pêche!

Localisez les pistes cyclables de 176 villes avec cette app!

La sécurité, même sur la route!

La vente de caméras de tableau de bord haut de gamme a augmenté de 65%, les gens voulant se sentir plus en sécurité sur la route. Et qui dit haut de gamme, dit plus de fiabilité.

Déplacement sur 2 roues

Que ce soient les vélos, les trottinettes électriques ou les hoverboards, la demande a largement dépassé l’offre. En raison de leur aspect écologique et leur adaptation aux petits déplacements, ces moyens de transport ont eu la cote chez une grande majorité de gens en 2021.

Plus besoin de pédaler grâce à ce vélo électrique pliable!

Le casque de vélo intelligent que les cyclistes attendaient!

Bref, ces 21 tendances ont su guider notre année 2021, que ce soit à la maison, sur la route ou lors de nos loisirs.