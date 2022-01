Quels ont été les YouTubeurs les mieux payés du monde en 2021?

Sabrina Alili - ETX Daily Up

Percer sur YouTube peut vous rapporter gros. Forbes a dévoilé le top 10 des YouTubeurs les mieux payés sur la plateforme. Comédiens, boxeurs ou simple bon samaritain, ils ont fait de YouTube leur eldorado. Découvrez le top 10 des YouTubeurs les mieux payés en 2021.

MrBeast – 54 millions de dollars 2. Jake Paul – 45 millions de dollars 3. Markiplier – 38 millions de dollars 4. Rhett & Link – 30 millions de dollars 5. Unspeakable – 28,5 millions de dollars 6. Like Nastya – 28 millions de dollars 7. Ryan Kaji (Ryan’s World) – 27 millions de dollars 8. Dude Perfect – 20 millions de dollars 9. Logan Paul – 18 millions de dollars 10. Preston – 16 millions de dollars



MrBeast alias Jimmy Donaldson

C’est la bête de YouTube. D’après le classement de Forbes, MrBeast alias Jimmy Donaldson a été le YouTubeur le mieux rémunéré en 2021 avec 54 millions de dollars. Un record qui le propulse même comme le premier YouTubeur de l’histoire à atteindre ce palier, selon le magazine américain.

Le jeune Américain de 23 ans est connu pour ses défis insolites réalisés face caméra, ses actes de charité et ses cadeaux luxueux offerts à ses fans. Il compte plus de 88 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube à ce jour.

Avec une telle notoriété, Jimmy Donaldson a lancé son propre restaurant virtuel, « MrBeast Burger » fin 2020.

Jake Paul



En deuxième place, c’est le boxer et personnalité controversée Jake Paul qui rafle la médaille d’argent. Ce dernier a récolté 45 millions de dollars en 2021.

Markiplier

Markiplier, le comédien, vlogger et animateur de podcast a quant à lui gagné 38 millions de dollars et prend la troisième place.



Forbes a établi ce classement en se basant sur les données de Captiv8, SocialBlade et Pollstar, mais aussi après avoir réalisé des entretiens avec des personnes de l’industrie. Les revenus sont estimés, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, avant les taxes, les frais pour les agents, les managers et les avocats, a précisé Forbes.



Au total, les YouTubeurs ont amassé 300 millions de dollars en 2021, a indiqué Forbes.

