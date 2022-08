27 applications Android à éviter si vous tenez à votre argent et vos comptes de réseaux sociaux

27 applications malveillantes pour téléphones et tablettes Android sévissent sur le Play Store. Téléchargées plus de 10 millions de fois, elles cherchent à voler nos accès pour nos comptes de réseaux sociaux, nous bombarder de publicités et nous inscrire contre notre gré à des services payants premium. Voyez la liste complète afin de les retirer de vos appareils.

Et oui, encore des applications malveillantes et malicieuses qui se promènent sur le catalogue d’applications Play Store pour téléphones et tablettes Android.

C’est la compagnie d’antivirus Dr.Web qui a détecté pas moins de 27 applications malveillantes et qui ont été téléchargées plus de 10 millions de fois jusqu’ici.

Bien que Google a retiré la plupart d’entre elles sur son catalogue, 3 seraient toujours présentes au moment d’écrire ces lignes en fin juillet 2022. À noter qu’elles demeurent toujours présentes sur nos appareils si nous les avons installées!

Les actions malveillantes de ces applications

De ces 27 applications, on note 3 types d’actions frauduleuses et malveillantes, alors qu’elles cherchent à:

Nous bombarder de publicités

Voler nos accès de comptes de réseaux sociaux

Nous inscrire contre notre gré à des services payants premium

Ces applications vont également avoir pour effet de drainer beaucoup de notre batterie, alors qu’elles roulent sans cesse en arrière-plan sur nos appareils.

La liste des 27 applications Android malveillantes

Voici donc la liste des 27 applications Android malveillantes identifiées par Dr.Web:

4K Wallpapers Auto Changer

CallMe Phone Themes

Call Skins – Caller Themes

Caller Theme

Cashe Cleaner

Emoji Keyboard: Stickers & GIF

Fancy Charging

FastCleaner: Cashe Cleaner

Funny Caller

Funny Wallpapers – Live Screen

InCall: Contact Background

MyCall – Call Personalization

Neon Theme Keyboard

Neon Theme – Android Keyboard

NewScrean: 4D Wallpapers

Notes – reminders and lists

Photo Editor: Art Filters

Photo Editor & Background Eraser

Photo Editor: Beauty Filter

Photo Editor : Blur Image

Photo Editor : Cut, Paste

Photo Editor – Design Maker

Photo & Exif Editor

Photo Filters & Effects

Photo Editor – Filters Effects

Photo Editor: Retouch & Cutout

Stock Wallpapers & Backgrounds

Quoi faire pour se protéger?

La première des choses à faire pour protéger notre téléphone ou tablette Android est de retirer ces fameuses applications malveillantes.

La deuxième chose est d’utiliser un antivirus afin d’effectuer un scan de notre appareil afin d’être certain qu’aucun fichier malveillant ne soit encore présent.

Et enfin, la troisième chose à faire est de rester vigilant! Le Play Store n’est malheureusement pas parfait et il n’est pas rare que des applications frauduleuses passent à travers les mailles de Google.

Il faut donc bien examiner une application avant de l’installer, notamment les avis qui peuvent rapidement nous mettre la puce à l’oreille! Certaines de ces applications avaient notamment été critiquées pour leurs actions malicieuses dans les commentaires.

