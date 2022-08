Notre test du Google Pixel 6a: un téléphone intelligent, performant et accessible

Google a lancé son nouveau téléphone intelligent de milieu de gamme, le Pixel 6a. Fidèle à eux-mêmes, Google nous propose un téléphone à la caméra de grande qualité, mais rehausse l’expérience utilisateur en incluant sa puce Tensor maison ainsi qu’une foule de fonctionnalités exclusives au Pixel, le tout à un prix plus que raisonnable.

Depuis le lancement du Pixel 3a en 2019, Google cherche à rendre ses téléphones accessibles aux plus de gens possible.

Bien qu’il s’agisse d’un téléphone moins cher aux composantes à bon marché, le géant du web nous propose tout de même un bel appareil doté de la même intelligence que ses modèles haut de gamme, les Pixel 6 et 6 Pro.

Pour plusieurs centaines de dollars de moins, Google nous présente cette fois-ci son téléphone intelligent le plus rapide et le plus sécuritaire pour le prix le plus abordable.

Un appareil aux couleurs de Google

Avant d’entrer dans les détails des fonctionnalités du téléphone Pixel 6a de Google, il semble important de souligner ses principales caractéristiques générales.

D’abord au niveau de l’écran, le Pixel 6a offre un écran HD+ intégrale DELO de 6,1po avec un taux de rafraîchissement de l’image à 60Hz.

Si on le compare à d’autres téléphones dits « de milieu de gamme », ce n’est pas le plus rapide sur le marché. Les images sont belles et font assurément le travail pour une utilisation quotidienne de base, mais les fervents « gamers » ne sont certainement pas le public cible.

En ce qui concerne la puce, le Pixel 6a est doté du Google Tensor que l’on retrouve dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, ainsi qu’une mémoire de 6Go de RAM.

Quant à l’espace de stockage, le Pixel 6a n’est disponible qu’en version de 128 Go, et il n’est malheureusement pas possible d’ajouter une carte SD comme c’est le cas dans certains appareils Android d’autres marques.

Du côté de l’autonomie de la batterie, on parle de 4410 mAh, ce qui dure grosso modo toute la journée quand on en fait une utilisation normale.

Grâce à son gestionnaire de pile adaptatif, on a la possibilité de mémoriser nos applications préférées pour économiser de l’énergie sur celles qu’on utilise moins.

Puis, en cas d’urgence, on peut activer l’économiseur de pile extrême qui désactive toutes les applications sauf celles que l’on a choisi d’exécuter, ce qui rallonge considérablement la vie de la batterie.

On reconnait tout de suite que le Pixel 6a est un téléphone de Google, notamment à cause de sa caméra rectangulaire.

Le principal bémol, c’est que le Pixel 6a n’est pas compatible avec la recharge sans fil Qi contrairement à d’autres appareils offerts à un prix similaire.

Il est cependant compatible avec la recharge rapide allant jusqu’à 18 W, mais à condition d’utiliser un chargeur de Google, qui est sans surprise vendu séparément.

Niveau design, on reconnaît vraiment les couleurs de Google, notamment à cause de son système de caméra sous la forme d’une visière rectangulaire introduit avec les Pixel 6 et 6 Pro.

Si la reconnaissance faciale n’est pas offerte sur le Pixel 6a, on retrouve néanmoins un lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller l’appareil.

Comme c’était le cas pour les modèles précédents, ce n’est pas le plus rapide à déverrouiller, surtout si on le compare avec d’autres téléphones de milieu de gamme.

Fidèle à ses habitudes, la caméra du Google Pixel 6a prend de magnifiques photos.

Pas de nouveauté pour la caméra, juste de la fiabilité

Avec les années, on a laissé tomber les caméras de poche au profit de celle intégrée à notre téléphone intelligent, donc ce n’est pas étonnant que ce soit des caractéristiques auxquelles on accorde beaucoup d’importance.

À ce niveau, Google n’a pas doté son pixel 6a de nouveautés extravagantes, mais s’est plutôt reposé sur la fiabilité du capteur de ses anciens modèles de téléphone.

En effet, depuis le Pixel 3, Google garde son capteur 12 Mpx, car son logiciel de traitement de photos est tellement efficace que les clichés rivalisent avec des téléphones dotés de meilleurs capteurs.

Comme avant, les résultats en sont nets et contrastés, surtout lorsqu’ils sont combinés au logiciel de traitement de photos de Google qui, fidèle à son habitude, fait toujours des merveilles.

L’outil « camouflage » est une nouveauté d’abord exclusivement lancée sur les Pixel 6a.

D’ailleurs, le Pixel 6a possède les mêmes fonctionnalités photographiques exclusives à Google que les modèles haut de gamme incluant:

L’élimination des visages flous, même s’il y a des éléments en mouvement;

La fonction Teint naturel qui rend honneur à tous les tons de peau;

L’efface magique qui retire les éléments et les personnes d’une photo;

Le mode Astrophotographie qui capture les ciels même avec peu de luminosité;

Le mode Vision de nuit qui capture des portraits, même avec peu de luminosité.

D’ailleurs, l’une des fonctionnalités exclusives a d’abord été lancée sur le Pixel 6a avant même de faire son apparition sur les modèles 6 et 6 Pro. Appelée « camouflage », elle permet d’atténuer la teinte et la luminosité d’un élément sur une photo pour que le sujet soit mis davantage en évidence.

Outre son capteur grand-angle de 12 Mpx, le Pixel 6a est également doté d’un appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx, et d’une caméra avant de 8 Mpx.

Un aperçu de la fonction de gomma magique prise sur Pixel 6 Pro. La fonction est aussi disponible sur le 6a.

Le retour de la puce maison et des fonctionnalités chouchous

Google a doté son Pixel 6a de la même puce Google Tensor et donc de la même intelligence que celle du Google Pixel 6 Pro en plus de la puce de sécurité Titan M2 qui défend le téléphone contre les attaques de virus et protège le contenu de nos applications.

Si ça implique que les applications démarrent rapidement et que tout s’exécute facilement, ça veut aussi dire que l’expérience logicielle globale est rehaussée.

Comme pour les Pixel 6 et 6 Pro, le Pixel 6a possède l’interface personnalisable connue des téléphones de Google où les couleurs sont automatiquement complémentaires à notre fond d’écran et où toutes nos informations importantes sont placées au centre de l’écran.

C’est également le retour de l’impressionnante traduction instantanée qui nous permet notamment d’échanger des messages en 11 langues, d’interpréter des conversations en personne et de traduire des panneaux à l’aide de l’appareil photo, le tout sans connexion.

La personnalisation de l’interface, disponible avec les Pixel 6 et 6 Pro, fait aussi son apparition sur le 6a.

Le téléphone Pixel 6a est-il fait pour vous?

Si c’est intéressant de s’attarder à plusieurs éléments individuels, il demeure important de déterminer s’il s’agit d’un bon achat.

Fidèles à ses autres modèles de milieu de gamme, Google demande un prix beaucoup plus abordable que certains de ces modèles. Pour le Pixel 6a, on parle de 599$ pour un espace de stockage de 128 Go.

En gros, c’est 200$ en dessous du modèle Pixel 6 et près de 600$ de moins que pour le Pixel 6 Pro, donc la différence est tout de même notable.

Par contre, si on compare le prix à d’autres téléphones de milieu de gamme, ce n’est ni le meilleur ni le moins dispendieux que l’on peut trouver sur le marché.

Par exemple, si vous préférez un appareil dont l’espace de stockage est extensible au taux de rafraîchissement plus élevé que 60 Hz, c’est plus sage de continuer votre magasinage et de regarder notamment du côté du Galaxy A53 de Samsung qui est offert à un prix similaire.

Doté de la puce Google Tensor et des exclusivités Pixel, le 6a est idéal pour les amateurs de Google.

Cependant, c’est assez intéressant de noter qu’en optant un téléphone de Google, on s’assure d’avoir des mises à jour pour une longue période.

On parle de 3 ans pour celles d’Android, puis 5 ans pour celles de sécurité, ce qui est carrément non négligeable.

Évidemment, si vous êtes un fervent amateur de photographie, du système de Google et que vous accordez de l’importance aux fonctionnalités exclusives aux Pixel incluant celles du logiciel de traitement des images, ça en fait un excellent choix à bas prix.

