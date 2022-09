Découvrez de quoi auront l’air les 32 nouveaux émojis planifiés pour 2023

Comme tous les ans, une liste de nouveaux émojis s’est fait approuver par le Consortium Unicode pour être ajoutée à nos appareils mobiles et à nos réseaux sociaux. Le site web Emojipedia nous présente la liste des 32 nouvelles icônes et leurs différentes versions pour Android, iOS et les réseaux sociaux.

Si vous ne connaissez pas déjà le site web d’Emojipedia, c’est un peu comme le dictionnaire en ce qui concerne les émojis. Non seulement ils y sont tous répertoriés, mais on y retrouve aussi leur signification ainsi que leur utilisation courante dans la norme Unicode.

Si vous êtes curieux comme moi, cette avant-première est toujours la bienvenue puisqu’on va se le dire, écrire sans émojis ça serait pas mal trop monotone!

Un aperçu de quelques-uns des 32 émojis à faire leur apparition d’ici au premier trimestre de 2023.

Enfin un cœur rose, l’émoji le plus anticipé depuis longtemps

Selon ce que nous annonce Emojipedia, si très peu de nouveaux visages sont annoncés, cette année, ce sont les animaux et les images « non-figuratives » qui seront à l’honneur. On retrouvera entre autres:

Un élan;

Un âne;

Une méduse;

Du gingembre;

Des petits pois;

Des maracas;

Un visage qui tremble;

Un peigne pour les cheveux;

Des cœurs de plusieurs couleurs;

Des mains qui poussent à droite et à gauche.

Habituellement, plus d’une centaine de nouveaux émojis sont présentés chaque année, mais ceux-ci incluent beaucoup d’humains issus de la diversité.

Pour 2023, rien de tout ça n’est prévu. Qu’est-ce qui enthousiasme donc le plus les amateurs d’émojis? Les cœurs dans une déclinaison de nouvelles couleurs.

Étonnamment, le plus attendu, c’est le cœur rose dans toute sa simplicité. En effet, tous les autres modèles de cette couleur étaient jusqu’à maintenant accompagnés de détails que plusieurs jugeaient inutiles.

Le fameux cœur rose sera aussi accompagné d’une version grise ainsi que d’une variante bleu pâle.

Comme les autres années, les 32 nouveaux émojis seront d’abord offerts aux détenteurs de téléphone Pixel de Google entre les mois d’octobre et de décembre 2022.

Pour iOS, Samsung Galaxy, Twitter et Facebook, il faudra être encore plus patient alors que ceux-ci ne feront leur apparition qu’au cours de 2023, sans toutefois avoir un agenda plus précis.

