Trouvez le compte d’épargne le plus avantageux pour vous selon vos besoins uniques

La plateforme québécoise en ligne Hardbacon compare les comptes d’épargne des banques et institutions financières pour trouver le compte CELI ou à intérêt élevé le plus avantageux pour nous, gratuitement, sans qu’on ait besoin de faire toutes les recherches nous-mêmes.

Que l’on cherche à ouvrir un CELI, un compte à intérêt élevé, un compte transactionnel ou autres, peu importe l’institution financière, Hardbacon est là pour nous aider.

Il compare les différentes propositions de la Banque Nationale, RBC, Desjardins, BMO, CIBC, TD et plusieurs autres pour nous éviter d’avoir à le faire. Au final, on n’a qu’à choisir le plus avantageux pour économiser temps et argent.

Quel compte épargne est le plus avantageux?

On cherche u compte d’épargne avantageux, mais on ne sait pas par où commencer pour trouver lequel choisir?

Heureusement, Hardbacon , une plateforme accessible en ligne, s’occupe de comparer toutes les offres pour nous.

En arrivant sur la page d’accueil, dans le menu de gauche, on coche ce qu’on cherche. Si on veut comparer tous les comptes d’épargne, peu importe le type et l’institution, on sélectionne « Peu importe » dans les deux cas.

Un aperçu des cases à cocher dans le comparateur selon nos besoins spécifiques.

On peut également rechercher des offres promotionnelles, un taux d’intérêt spécifique ou les frais mensuels qui nous conviennent.

On a qu’à sélectionner les critères que l’on cherche selon nos besoins pour que Hardbacon analyse le tout et puisse nous sortir des options pour que l’on puisse les comparer.

Un exemple des différents comptes d’épargne proposés par Hardbacon lors d’une recherche.

Ensuite, c’est plus facile de se faire une tête entre les offres de chaque institution pour choisir la meilleure pour nous.

Le plus beau dans tout ça, c’est qu’on n’a pas besoin d’appeler toutes les banques ou de se rendre sur leur site respectif.

Tout se fait à un seul endroit, sur une même plateforme gratuite et en plus, c’est plus facile de comparer les offres avec un support visuel.

Dans le bas de chaque offre, on retrouve un bouton « Demander maintenant » sur lequel on clique et ça nous mène directement sur le site de l’institution financière.

Pour chaque fiche, il est possible de voir les informations suivantes:

Les frais mensuels;

Les intérêts, les frais d’exploitation;

Une description du taux d’intérêt;

Le nombre d’opérations de débit gratuit mensuel;

Une note légale et autres si applicable.

Bref, le comparateur s’avère assez incontournable lorsqu’on ne s’y connaît pas beaucoup en termes de comptes d’épargne. C’est une belle solution pour trouver celui qu’il nous faut rapidement et économiser.

Consulter le comparateur en ligne de Hardbacon

