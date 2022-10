Initiez vos enfants aux finances et à l’épargne avec cette application québécoise

Apprenez à vos enfants comment gérer leurs finances personnelles et leurs épargnes à l’aide de cette application gratuite. Une éducation financière accessible et facile d’utilisation pour les parents et enfants pour apprendre tout sur la valeur de l’argent, les dépenses, le budget, le crédit et bien plus!

Ce n’est pas tout le monde qui a reçu une bonne éducation financière à l’école ou par ses parents à un jeune âge. On sait maintenant l’importance d’être renseigné à ce sujet pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire pour pouvoir bien gérer son argent plus tard.

Avec les réseaux sociaux et la surconsommation, les jeunes sont incités à dépenser pour quelque chose qui est à la mode, pour se valoriser par exemple.

Pourquoi ne pas donner cette chance à nos enfants de leur apprendre la base des finances, pour les rendre plus autonomes par la suite et éviter qu’ils ne fassent trop d’erreurs qui pourraient leur coûter cher plus tard.

L’application WALO est l’outil idéal pour initier nos enfants aux finances et leur apprendre toutes les notions de base pour économiser, investir, gérer un budget.

La fondatrice de l’application, Rim Charkani, dit avoir commencé à investir pas assez jeune en raison d’un manque d’éducation financière et c’est ce qui l’a motivé à créer une plateforme conçue pour éviter que les jeunes d’aujourd’hui commettent les mêmes erreurs qu’elle.

Comment fonctionne l’application WALO?

D’abord, l’application WALO s’adresse aux jeunes qui possèdent un compte bancaire dans une institution financière canadienne.

Ce qui est génial, c’est que l’application possède 2 interfaces: une pour les parents et une pour les enfants.

D’un côté, les parents peuvent donc établir des tâches en retour d’argent et de l’autre côté, l’enfant peut prévoir les rentrées d’argent possible s’il fait ses tâches et calculer son budget pour en mettre un peu de côté.

Il peut définir des objectifs précis, comme l’achat d’un nouveau vélo ou d’une console de jeu vidéo.

L’application mise vraiment sur les actions positives et propose en retour des suggestions pour améliorer les prochaines.

C’est le côté plus pratique de la plateforme, pour que l’enfant se familiarise avec la gestion de ses finances, les rentrées d’argent en retour de travail, les économies et l’objectif au bout du compte.

Il y a également un côté plus théorique, éducatif. On y retrouve des informations vulgarisées sur différents aspects des finances comme les cartes de crédit, les REER, etc.

Après avoir appris quelques connaissances, l’enfant peut répondre à des petits quiz pour constater s’il a bien compris ou si c’est à revoir.

Voici un aperçu des différentes fonctions de l’application gratuite WALO.

Selon la fondatrice de WALO, l’application peut être utilisée dès l’âge de 8 ans, comme quoi on n’est jamais trop jeune pour apprendre la valeur de l’argent et comment bien la gérer pour mener une bonne vie plus tard!

Bref, c’est un outil parfait pour apprendre à nos enfants comment gérer ses finances, mais également pour le mettre en pratique et devenir indépendant financièrement!

Cependant, il faut soi-même être prêt à investir un peu pour bénéficier des services de l’application. Après une période d’essai gratuite de 30 jours, on doit débourser 6,99$ par mois pour le service qui pourra chapeauter jusqu’à 4 enfants.

Apprenez-en plus sur l’application WALO

Télécharger l’application WALO dans l’App Store

Télécharger l’application WALO dans Google Play