Cette imprimante tout-en-un de HP est idéale pour les petites équipes ou les grosses familles

Si vous cherchez l’imprimante parfaite qui saura suivre le rythme de votre famille nombreuse ou de votre petite équipe de travail au bureau, HP propose un modèle pour satisfaire le besoin en productivité d’une famille ou d’une équipe de jusqu’à 10 personnes. Au menu, vitesse, productivité, et simplicité.

Quand on imprime beaucoup pour le travail, on a habituellement des critères bien précis en tête pour que le tout soit fait de la manière la plus productive possible.

La solution de HP et de son modèle LaserJet Pro 4101fdwe, c’est de proposer des vitesses d’impression élevées, une sécurité de pointe ou des fonctions intelligentes pour en faire la configuration et la gestion de n’importe où.

Une productivité maximale pour toute l’équipe

Puisque la LaserJet Pro 4101fdwe est destinée aux petites équipes ou aux grandes familles allant jusqu’à 10 personnes, elle est conçue pour qu’on puisse en faire plus en moins de temps.

Au niveau de ses caractéristiques principales, on parle d’une remarquable vitesse d’impression de 42 pages par minute.

En plus, non seulement l’impression et la numérisation recto verso sont possible, mais on peut même les régler pour que ça se fasse automatiquement et en un seul passage.

Parlant de réglages, la LaserJet Pro 4101fdwe est compatible avec l’application mobile HP Smart à partir de laquelle on peut notamment créer des raccourcis qui permettent à n’importe qui d’effectuer une tâche en un clic, même à distance.

L’imprimante est dotée d’un écran tactile de 2.7″ facile à utiliser par tous.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule chose que l’on peut faire à distance en se connectant au web: l’impression des documents de notre téléphone, l’ajout d’utilisateurs à notre réseau, la supervision de l’utilisation et le réglage des paramètres.

Finalement, outre son application mobile efficace, l’imprimante LaserJet Pro 4101fdwe de HP est compatible avec le programme Instant Ink de HP qui commande automatiquement de nouvelles cartouches quand notre niveau est bas.

C’est vraiment pratique, surtout pour un bureau, alors qu’on ne voudrait surtout pas manquer d’encre juste avant d’avoir à imprimer un important document de présentation, par exemple.

Au niveau du prix, on peut se procurer l’imprimante en ligne pour environ 680$, et le prix des cartouches d’encre tourne autour des 135$. À noter que seules les couleurs noir et blanc sont prises en charge.

C’est un investissement, mais le public cible de cette HP ne vise pas tout le monde. Le site web de HP mentionne qu’elle est idéale pour jusqu’à 10 utilisateurs. En termes de pages, ça représente une impression mensuelle entre 750 à 4000 feuilles.

Sans surprise, si vous êtes une personne seule ou un couple qui n’imprimez qu’occasionnellement, c’est plus économique de se tourner vers un autre modèle comme la ENVY 6055e de HP.

LaserJet Pro 4101fdwe Acheter en ligne

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.