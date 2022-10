Profitez pleinement des rabais du réseau de la FADOQ grâce à leur application mobile

Les personnes de 50 ans et plus membres de la FADOQ peuvent maintenant profiter des rabais à partir de l’application mobile. Disponible sur iPhone et Android, on peut ainsi économiser sur les assurances, restaurants, boutiques et services du bout des doigts.

Le réseau FADOQ, qui compte plus de 550 000 membres, permet à ceux-ci de recevoir divers types de rabais, tels que sur des assurances, dans différentes petites boutiques et même dans certains restaurants.

Il est maintenant possible de télécharger l’application FADOQ directement sur son téléphone intelligent afin de profiter des rabais plus facilement.

En activant la géolocalisation, les membres pourront bénéficier des rabais à proximité de l’endroit où ils se trouvent.

Économiser du bout des doigts grâce à l’application FADOQ

Les personnes de 50 ans et plus qui souhaitent maintenir et améliorer leur qualité de vie peuvent désormais devenir membres de la FADOQ en passant par leur application mobile disponible sur téléphones intelligents iOS et Android.

Il suffit de télécharger l’appli sur le Google Play Store ou l’App Store et ainsi avoir accès plus facilement et rapidement à sa carte virtuelle FADOQ.

Le réseau FADQ a ainsi voulu réduire son empreinte écologique en évitant d’imprimer une carte en plastique et de l’envoyer par la poste.

Et si on est déjà membre de la FADOQ, on peut renouveler son abonnement directement dans l’appli.

Parlant de renouvellement d’abonnement, lorsqu’il arrive à échéance, on reçoit une notification sur notre téléphone pour se réinscrire, si c’est ce que l’on souhaite.

L’application FADOQ permet de s’abonner pour la première fois et de renouveler l’abonnement afin de toujours profiter des rabais disponibles.

Grâce à l’application FADOQ, on peut maintenant retrouver les 1000 rabais disponibles chez plusieurs partenaires à un seul endroit.

Si on se pose la question à savoir si on peut recevoir un rabais en achetant à cette entreprise, on peut facilement accéder à la liste des commerçants participants dans l’appli.

Les membres peuvent ainsi recevoir des rabais sur leurs assurances et dans plusieurs boutiques et restaurants en montrant leur carte virtuelle lors de la transaction.

Si l’on souhaite connaître les entreprises partenaires de la FADOQ près de chez nous, on peut aussi activer la géolocalisation et l’application nous dira lesquelles sont à proximité.

Une belle façon de réduire son empreinte écologique tout en profitant de plein de rabais!

En savoir plus sur la FADOQ

