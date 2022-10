Test du Google Pixel 7 et 7 Pro: le téléphone intelligent le plus intelligent!

Avec ses téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google continue d’offrir des téléphones intelligents plus intelligents que ces rivaux. Alimenté par une nouvelle puce Tensor G2, on a accès à plusieurs fonctionnalités intelligentes rehaussées, de superbes rendues pour nos photos et des options magiques pour améliorer leur qualité.

Depuis l’apparition des premiers iPhone, le terme: téléphone intelligent s’est popularisé tout en perdant un peu de son sens propre.

Qu’entend-on par un téléphone intelligent?

Au début, c’était pas mal l’idée d’un téléphone cellulaire qui, en plus de faire des appels et envoyer des messages textes, nous permettait d’avoir accès à internet et télécharger des applications.

Depuis 15 ans ces téléphones ont repoussé les barrières en termes de qualité d’écran, de photographie ou de caméra vidéo, mais qu’en est-il des fonctions vraiment intelligentes?

Google a fait de l’intelligence artificielle sa marque de commerce pour ses téléphones Pixel et continue de repousser la barre avec ses Pixel 7 et 7 Pro.

Un processeur Tensor G2 pour une IA plus rapide

La principale grande nouveauté de ces téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro c’est l’ajout d’une nouvelle puce maison de Google, la Tensor G2.

Cette nouvelle puce rehausse évidemment les performances de l’appareil comparativement aux Pixel 6 et 6 Pro munis de la puce Tensor G1, mais ce sont dans ses fonctionnalités intelligentes de l’appareil qu’elle se distingue.

Notamment au niveau de ce qu’on appelle le ‘’machine learning’’, bref l’intelligence artificielle qui se bonifie à force d’utilisation.

Avec la puce maison Tensor G2, les téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro décuplent leurs fonctionnalités intelligentes.

Ceci se ressent dans nos commandes vocales à l’assistant Google, aux fonctionnalités de traduction instantanée, à l’application d’enregistrement qui fait un super travail pour retranscrire les propos enregistrés ou même aux mots qu’on s’apprête à écrire avec le clavier Google alors qu’il prédit les mots qu’on risque de vouloir utiliser.

À force d’utilisation, le téléphone connaît nos habitudes et se bonifie ce qui rend l’expérience d’utilisation vraiment agréable.

Et les bénéfices de la puce ne s’arrêtent pas là. Ça se reflète également dans l’autonomie de batterie, alors que les Pixel 7 et 7 Pro sont plus efficients en matière d’utilisation de batterie.

Enfin, la puce va également exercer sa magie au niveau des photos et des vidéos.

De superbes photos sans effort

Depuis plusieurs années, la qualité des photos des téléphones Pixel est la marque de commerce de Google grâce encore une fois à son intelligence artificielle qui rehausse la qualité des clichés.

Les Pixel 7 et 7 Pro ne font pas exception à cette réputation alors qu’ils sont munis sensiblement des mêmes lentilles photos que l’an dernier, soit un capteur principal grand angle de 50MP, un ultra grand angle de 12 MP, puis le 7 Pro embarque un capteur téléphoto supplémentaire de 48MP.

La différence cette année est notamment du côté du zoom pour le 7 Pro qui voit sont téléphoto amélioré d’un zoom optique 5X et un zoom numérique de 30X.

Le téléphone Google Pixel 7 Pro réalise de belle photo avec son zoom optique 5X, mais on ne peut en dire autant de son zoom 30X.

Le zoom optique 5X fait un excellent travail, mais le numérique de 30x donne (sans surprise) des photos très numérisées.

On retrouve également sur le 7 Pro un mode Macro Focus qui nous permet de prendre des photos très détaillées de sujets très petits.

La fonction de Focus Macro sur le Pixel 7 Pro permet d’aller chercher beaucoup de détails auprès de petits sujets.

Sinon dans l’ensemble, les Pixel 7 et 7 Pro demeurent encore des téléphones qui trônent au sommet des téléphones intelligents pour la simplicité que ça prend pour réaliser de belles photos.

C’est sans compter tous les ajouts intelligents offerts par Google comme la gomme magique introduite avec le Pixel 6. Celle-ci nous permet de retirer un élément d’une photo en juxtaposant l’arrière-plan sur ce qu’on veut effacer. Vraiment cool lorsqu’on est en voyage et qu’un touriste passe derrière notre photo!

Également Google ajoute une fonction qu’ils appellent: Photo Unblur sur les Pixel 7 et 7 Pro.

Même des vieilles photos prises au secondaire peuvent être améliorées avec la fonction Unblur du Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Le principe est simple. On a de vieilles photos qui sont malheureusement floues pour x ou y raisons? On a qu’à les ajouter à notre bibliothèque Google Photos, puis via la puce Tensor G2, le Pixel 7 va magiquement rendre la photo plus claire grâce encore une fois à l’IA de Google.

Enfin, la puce Tensor G2 vient également s’immiscer dans nos vidéos avec ces Pixel 7 et 7 Pro via le mode cinématographique qui, à l’inverse du Photo Unblur, va chercher à flouter l’arrière-plan de nos vidéos pour mettre davantage nos sujets de l’avant. Bref, c’est comme prendre une vidéo en mode Portrait.

Google corrige les lacunes du Pixel 6

En plus de l’ajout de la puce Tensor G2 et des fonctionnalités intelligentes qu’elle permet d’accéder, Google ont évidemment cherché à améliorer ses Pixel 7 et Pro en corrigeant certaines lacunes des 6 et 6 Pro.

D’abord au niveau du lecteur d’empreinte digitale. Ce dernier était très lent sur les Pixel 6 et 6 Pro et ç’a été corrigé.

On retrouve également la possibilité de déverrouiller notre téléphone avec notre visage, une fonction que les détenteurs de Pixel 6 voulaient avoir. Le hic, c’est que ça passe exclusivement par la caméra frontale sans aucun capteur de sorte que dans le noir, bien ça ne fonctionne pas vraiment…

Enfin, l’écran des Pixel 7 et Pixel 7 Pro est beaucoup plus lumineux, 25% pour être plus précis, que la précédente génération ce qui est très appréciable notamment dans un environnement très lumineux.

Les différences entre le Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Avant d’en venir à notre verdict final sur ces Pixel 7 et 7 Pro, un petit mot sur ce qui différencie les deux modèles de téléphone de Google.

La première différence est au niveau de l’écran, alors qu’on a un écran de 6,3po pour le Pixel 7 et de 6,7po pour le Pixel 7 Pro.

Le Pixel 7 est muni d’un écran avec un taux de rafraîchissement de l’image à 90Hz contre 120Hz pour le 7 Pro.

Côté performance, la seule différence est au niveau de la mémoire vive alors que le Pixel 7 embarque 8Go de RAM contre 12 Go de RAM sur le 7 Pro.

On peut clairement appercevoir le capteur photo supplémentaire sur le téléphone Google Pixel 7 Pro.

Enfin, le Pixel 7 Pro est encore une fois muni d’un capteur téléphoto 48MP supplémentaire et offre donc en exclusivité la fonction de macrophotographie.

Autrement, la différence se reflète évidemment dans le prix, alors que le Pixel 7 démarre à 799$ alors que le 7 Pro lui démarre à 1159$.

Verdict sur les Pixel 7 et 7 Pro

Non, les téléphones Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro ne réinventent pas la roue et n’apportent concrètement pas beaucoup de nouveautés comparativement au Pixel 6 et 6 Pro.

Mais qu’importe, ces Pixel 7 et Pixel 7 Pro demeurent sans contredit les téléphones les plus intelligents du monde des téléphones intelligents.

Google propose des téléphones intelligents plus intelligents que la norme avec ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Ils offrent des fonctionnalités qui sauront plaire à un large éventail de personnes, mais plus particulièrement à ceux soucieux de réaliser de belles photos avec leur téléphone.

C’est sans compter qu’on bénéficie de 3 ans de mise à jour d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, un sommet dans le monde Android.

Quant à savoir le modèle le plus intéressant entre le 7 et le 7 Pro, tout est une question de préférences.

Objectivement, tout comme l’an dernier avec le Pixel 6, nous trouvons que le Pixel 7 est sûrement le meilleur téléphone haute qualité sur le marché en termes de rapport qualité prix.

799$ pour toutes les fonctionnalités intelligentes et la qualité des photos ? C’est difficile à battre à ce prix.

Le 7 Pro quant à lui va surtout être intéressant si on veut absolument avoir un plus gros écran. Pour ce qui est du capteur photo supplémentaire, tout dépend si l’on juge que l’on va vouloir faire de la macrophotographie ou bien faire de nombreux clichés zoomés.

Bref pour 330$ supplémentaire, oui on en obtient plus, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C’est très subjectif!

